پیام رئیس مجلس به روسای مجالس کشورهای اسلامی به مناسبت حلول ماه مبارک

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به روسای مجالس کشورهای اسلامی حلول ماه مبارک رمضان را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که برکات این ماه پرفیض، زمینهساز تقویت روابط برادرانه میان مجالس کشورهای اسلامی و گسترش همکاریهای پارلمانی در مسیر تحقق منافع مشترک، صلح پایدار و پیشرفت امت اسلامی شود.
متن پیام به شرح زیر است:
سلام علیکم؛
ماه رمضان، فرصتی گرانبها برای تقویت ارزشهای والای انسانی، تحکیم همبستگی امت اسلام، صلح، معنویت و تعمیق رایزنی و همکاری میان کشورهای اسلامی است.
در شرایط حساس کنونی، جهان اسلام بیش از هر زمان دیگر نیازمند همگرایی، همدلی و همکاری مؤثر پارلمانی برای مقابله با چالشها، دفاع از حقوق ملتهای مسلمان و حمایت از مظلومان بهویژه مردم مظلوم فلسطین میباشد.
امیدوارم برکات این ماه پرفیض، زمینهساز تقویت روابط برادرانه میان مجالس کشورهای اسلامی و گسترش همکاریهای پارلمانی در مسیر تحقق منافع مشترک، صلح پایدار و پیشرفت امت اسلامی شود.
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات، سلامتی و توفیق جنابعالی و عزّت و سربلندی مردم شریف کشورتان را از درگاه خداوند سبحان مسألت دارم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی
