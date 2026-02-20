قالیباف در پیامی درگذشت خواهر محسن و امیدوار رضایی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت خواهر محسن و امیدوار رضایی را تسلیت گفت و برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و انا الیه راجعون
برادر ارجمند جناب آقای دکتر محسن رضایی
جناب آقای دکتر امیدوار رضایی
سلامعلیکم
خبر درگذشت خواهر گرامیتان موجب تاسف و تأثر اینجانب شد.
از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه که در ماه ضیافه الرحمن به دیدار معبود شتافتند، رحمت واسعه و مغفرت و برای جنابعالی و خانواده محترم، بردباری و اجر عظیم مسئلت مینمایم.
امید است بر سفره کرامت حضرت صدیقه طاهره سلاماللهعلیها میهمان باشند.
محمدباقر قالیباف
رییس مجلس شورای اسلامی
