۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۴۳

قالیباف در پیامی درگذشت خواهر محسن و امیدوار رضایی را تسلیت گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی، درگذشت خواهر محسن و امیدوار رضایی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت خواهر محسن و امیدوار رضایی را تسلیت گفت و برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محسن رضایی

جناب آقای دکتر امیدوار رضایی

سلام‌علیکم

خبر درگذشت خواهر گرامی‌تان موجب تاسف و تأثر اینجانب شد.

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه که در ماه ضیافه الرحمن به دیدار معبود شتافتند، رحمت واسعه و مغفرت و برای جنابعالی و خانواده محترم، بردباری و اجر عظیم مسئلت می‌نمایم.

امید است بر سفره کرامت حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها میهمان باشند.

محمدباقر قالیباف

رییس مجلس شورای اسلامی

کد خبر 6754434
اكرم سادات حسيني شبستري

