ترامپ: تعرفه واردات از همه کشورها به ۱۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا در حساب کاربری خود در رسانه «تروث سوشال» از افزایش تعرفه‌ های جهانی از ۱۰٪ به ۱۵٪ خبر داد.

رئیس‌ جمهور آمریکا در این خصوص نوشت: بر اساس بررسی دقیق، جزئی و کامل تصمیم مسخره، بد و فوق‌ العاده ضد آمریکایی دیوان عالی آمریکا در مورد تعرفه‌ ها که دیروز پس از ماه‌ ها بررسی صادر شد، ا من به عنوان رئیس جمهور آمریکا بی درنگ تعرفه جهانی ۱۰ درصدی بر کشورهایی را که بسیاری از آنها دهه‌ هاست بدون هیچ جبرانی (تا زمانی که من بر سر کار آمدم!) از ایالات متحده کلاهبرداری می‌کنند، به سطح کاملا مجاز و از نظر قانونی بررسی شده ۱۵ درصدی افزایش خواهم داد.

ترامپ سپس افزود: طی چند ماه آینده، دولت ترامپ تعرفه‌ های جدید و از نظر قانونی مجاز را تعیین و صادر خواهد کرد که روند فوق‌العاده موفق ما در بازسازی دوباره آمریکا را ادامه خواهد داد!

این در حالیست که ساعاتی پیش اعلام شد که ترامپ پس از مخالفت دیوان عالی آمریکا با اعمال تعرفه های رئیس جمهور این کشور، گفته بود تعرفه‌ های گمرکی جهانی جدیدی را امضا کرد که به‌صورت تقریبا فوری اجرایی خواهد شد.

وی تأیید کرد: هم کنون تعرفه‌های گمرکی جهانی را به میزان ۱۰ درصد برای تمامی کشورها امضا کردم. اعمال این تعرفه ها که آن را امضا کرده‌ام، به‌صورت تقریبا فوری اجرایی می شود.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که دیوان عالی آمریکا در تصمیمی که پیش‌تر اعلام شد، با درخواست دولت ترامپ برای اعمال تعرفه‌های گمرکی بر اساس یک سازوکار مشخص مخالفت کرده بود.

دیوان عالی آمریکا دیروز جمعه تعرفه‌های ترامپ را لغو کرد.