به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی با اشاره به ۷۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری خیرین در بیمارستان افشار یزد اظهار کرد: حوزه درمان استان به غیر از یزدی‌ها مردم دیگر نقاط کشور را پوشش می‌دهد.

وی در ادامه از پیشرفت ۴۵ درصدی پروژه ساخت کلینیک فوق تخصصی «محمد صادق حباب» با اعتبار حدود یک هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: این پروژه تا دو ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

استاندار یزد با قدردانی از خیرین و نیکوکاران استان یزد برای حضور فعالانه در حوزه‌های مورد نیاز در استان به ویژه بخش درمان تصریح کرد: بدون تردید آثار کار خیر در طول زندگی نیکوکاران قابل مشاهده خواهد بود.

وی با بیان اینکه پاداش کار خیر طبق وعده الهی ۱۰ برابر خواهد بود گفت: بر اساس آیات نورانی قرآن کریم زیانکارترین انسان‌ها کسانی هستند که در دنیا از مال خود برای رضای خدا و خدمت به خلق او انفاق نمی‌کنند.

استاندار یزد در همین راستا ادامه داد: همچنین خداوند در قرآن می‌فرماید کسانی که مال خود را برای رضای خدا ببخشند راه گشایش و آسودگی در دنیا و آخرت را برای آنان فراهم خواهیم کرد.

بابایی در ادامه تکمیل بیش از ۸۰ درصد از زیرساخت‌های بخش درمان استان را مرهون خیرین دانست و افزود: بخش دولتی نیز منابع لازم برای خریداری تجهیزات این مراکز درمانی را تأمین خواهد کرد.

وی در پایان با اشاره به تلاش‌های مجموعه دانشگاه علوم پزشکی یزد برای فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی در تمامی شهرستان‌ها گفت: طی ماه‌های آینده به صورت متوالی شاهد بهره‌برداری از بیمارستان و مراکز درمانی در استان خواهیم بود.