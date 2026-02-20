تساوی دو دیدار در نیمه اول/ پیروزی پیکان برابر آلومینیوم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال چادرملو اردکان و گل‌گهر سیرجان در چارچوب هفته بیست‌ودوم رقابت‌های لیگ برتر خلیج فارس عصر امروز جمعه اول اسفند و از ساعت ۱۸:۴۵ با قضاوت ایمان کهیش برابر هم قرار گرفتند که نیمه نخست این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

شاگردان مهدی تارتار بازی را هجومی آغاز کردند و در همان دقایق ابتدایی با در اختیار گرفتن توپ و میدان، فشار زیادی روی دروازه چادرملو وارد کردند. این برتری در دقیقه ۱۱ به ثمر نشست؛ جایی که روی پاس امیر جعفری، آرمان اکوان در موقعیتی مناسب قرار گرفت و توانست گل نخست مسابقه را برای گل‌گهر به ثبت برساند.

پس از دریافت گل، شاگردان سعید اخباری برای جبران نتیجه پیش کشیدند و با افزایش دوندگی در میانه میدان و استفاده از ارسال از جناحین، جریان بازی را متعادل کردند. تلاش‌های این تیم سرانجام در دقیقه ۳۳ به نتیجه رسید؛ جایی که بوبوی روی پاس علیرضا آرتا در محوطه جریمه صاحب موقعیت شد و با ضربه‌ای دقیق گل تساوی را به ثمر رساند.

در ادامه، بازی با ریتمی متعادل دنبال شد و هر دو تیم برای رسیدن به گل دوم تلاش کردند، اما موقعیت‌های ایجادشده ثمری نداشت تا نیمه اول این دیدار با نتیجه تساوی یک بر یک خاتمه یابد.

فجرسپاسی و شمس‌آذر در نیمه اول به‌ تساوی رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال فجر سپاسی شیراز و شمس‌آذر قزوین در چارچوب هفته بیست‌ودوم رقابت‌های لیگ برتر خلیج فارس عصر امروز جمعه اول اسفند از ساعت ۱۸:۴۵ در ورزشگاه پارس شیراز و با قضاوت علی بای به مصاف هم رفتند که نیمه نخست این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

شاگردان پیروز قربانی بازی را هجومی آغاز کردند و در دقایق ابتدایی با در اختیار گرفتن مالکیت توپ تلاش داشتند از جناحین به دروازه شمس‌آذر نزدیک شوند. ارسال‌های متوالی از سمت راست و چپ و چند ضربه ایستگاهی از جمله موقعیت‌های فجر در نیمه اول بود که با هوشیاری مدافعان میهمان و عملکرد مناسب دروازه‌بان شمس‌آذر راه به جایی نبرد.

در سوی مقابل، شاگردان وحید رضایی با اتخاذ رویکردی محتاطانه‌تر، سعی داشتند از فضای پشت مدافعان فجرسپاسی استفاده کنند و روی ضدحملات خطرساز ظاهر شوند. شمس‌آذر نیز در چند صحنه با شوت از پشت محوطه جریمه و ارسال از کناره‌ها دروازه میزبان را تهدید کرد اما ضربات نهایی دقت لازم را نداشت.

در میانه‌های نیمه نخست، بازی بیشتر در میانه میدان دنبال شد و درگیری‌های فیزیکی دو تیم باعث شد داور مسابقه چند بار با سوت خود جریان بازی را متوقف کند. با این حال هیچ‌یک از دو تیم نتوانستند برتری محسوسی ایجاد کنند.

در دقایق پایانی نیمه اول، فجرسپاسی بار دیگر بر شدت حملات خود افزود و تلاش کرد پیش از رفتن به رختکن به گل برسد، اما دفاع منسجم شمس‌آذر و کم‌دقتی مهاجمان میزبان باعث شد نیمه نخست این دیدار با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یابد.

برد یک نیمه‌ای پیکان مقابل آلومینیوم اراک

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال آلومینیوم اراک و پیکان تهران از ساعت ۱۹ امشب جمعه در هفته بیست و دوم لیگ برتر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ برگزار شد که با یک گل به سود شاگردان سعید دقیقی در پیکان در نیمه اول همراه بود. مهدی نجفی (۴۱) تک گل میهمان تهرانی را به ثمر رساند.

نجفی روی ضربه ایستگاهی با ارسال بلند خود به قصد دروازه محمد خلیفه توانست گل نخست بازی را به ثمر برساند تا کار برای آلومینیوم در نیمه دوم و جبران نتیجه سخت تر از همیشه شود.