به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه پیکان، سعید دقیقی سرمربی تیم فوتبال پیکان ضمن اشاره به اتفاقات اخیر و حملات تجاوزگرایانه صهیونی- آمریکایی اظهار کرد: بار دیگر به خانواده‌های داغدار حملات اخیر تسلیت می‌گویم و برای مجروحان بی‌گناه این جنگ ناجوانمردانه آرزوی سلامتی می‌کنم. قدردان صبوری و همراهی مردم عزیز کشورم در این روزهای دشوار هستم و دست همه خدمتگزاران ملت شریف ایران را که با رشادت از خود گذشتگی کردند و برای حفظ امنیت و آرامش جامعه از جان مایه گذاشتند، به گرمی می‌فشارم.

سرمربی پیکان با اشاره به موضوع ازسرگیری رقابت‌های لیگ برتر فوتبال تاکید کرد: با شرایطی که اکنون در کشور حکم‌فرما است و مردم با فشارهای اقتصادی فراوانی روبه‌رو شده‌اند، هیچ موضوعی از اینکه حال ملت عزیزمان بهتر شود، مهم تر نیست. در برنامه فوتبال برتر دیدم که مردم عزیزمان علاقه‌مند به شروع دوباره مسابقات فوتبال هستند و ما هم وظیفه داریم که به این خواسته احترام بگذاریم. به همین دلیل اعلام کردیم که مشکلی بابت ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی نداریم، اما بازی‌ها باید طوری ادامه پیدا کند که حقی از تیمی پایمال نشود و عدالت جاری باشد.

وی درباره احتمال برگزاری ادامه مسابقات لیگ برتر بعد از جام جهانی گفت: مسئولان فدراسیون فوتبال بارها اعلام کردند که تا ۱۰ خرداد ماه باید نمایندگان ایران در رقابت های لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا را به AFC معرفی کنند؛ اما اینکه ۳ تیم بالایی جدول فعلی لیگ برتر یعنی استقلال، تراکتور و سپاهان را (در حالی که فقط یکی از آنها در جام حذفی هم شانس قهرمانی و کسب سهمیه آسیایی دارد) به عنوان نمایندگان ایران معرفی کنیم و بعد از جام جهانی مسابقات را ادامه بدهیم، فرمولی نیست که بر مبنای عدالت باشد.

▫️دقیقی در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی قبل از پایان مسابقات، قهرمان و دو نماینده آسیایی دیگر مشخص شوند، چطور می‌توان انتظار داشت که در ادامه لیگ، تیم‌های حاضر در نیمه بالای جدول و به خصوص سه تیم معرفی شده با انگیزه قبلی کارشان را انجام بدهند؟ این مسئله روی سرنوشت تیم های پایین جدول و در کورس سقوط به دسته‌ پایین‌تر هم تاثیرگذار است و از سهم برابری تیم‌ها در امر رقابت کم می‌کند؛ چراکه اجازه نمی‌دهد سه نماینده معرفی شده به AFC در بازی با تیم‌های پایین جدول با شرایط روحی و انگیزشی قبل به میدان بروند.

سرمربی پیکان در بخش بعدی صحبت‌های خود به مدل برگزاری مسابقات اشاره کرد و گفت: تیم پیکان حدود یک هفته است که تمرینات خود را دنبال می‌کند و مشکلی برای برگزاری ادامه مسابقات در مقطع کنونی نداریم، اما اینکه قهرمان و دو نماینده آسیایی دیگر بر اساس جدول کنونی انتخاب شوند و بعد از جام جهانی لیگ ادامه پیدا کند، خارج از چارچوب عدالت است. شخصا معتقدم ادامه مسابقات بعد از جام جهانی، بی‌معنا است که رقابت در پایین جدول را برای بقا تحت تاثیر قرار می‌دهد و اگر قرار به ادامه لیگ بعد از جام جهانی است، بهتر است همین حالا با توقف کامل مسابقات پرونده فصل جاری بسته و برنامه‌ریزی برای فصل بعد آغاز شود.

دقیقی در پایان اضافه کرد: امیدوارم مسئولان محترم فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ بهترین تصمیم را درباره ادامه فوتبال اتخاذ کنند تا خدای ناکرده حقی از تیمی ضایع نشود و امر مهم توجه به مسئولیت اجتماعی که بر عهده باشگاه‌ها و فدراسیون قرار داده شده نیز به درستی به اجرا در بیاید.