استقلال در پایان هفته چهاردهم لیگ برتر هندبال صدرنشین ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، دو بازی باقیمانده از هفته چهاردهم لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور امروز (جمعه ۱ اسفند) برگزار شد.

هفته چهاردهم این مسابقات که در مرحله دوم متمرکز خود به میزبانی کرمان و باشگاه مس به سر می‌برد امروز ابتدا با دیدار سایپا و نیروی زمینی سبزوار پیگیری شد. در این مسابقه نارنجی‌پوشان تهرانی توانستند با نتیجه ۳۴-۲۵ پیروز میدان شوند و رده سوم جدول را بار دیگر از سپاهان اصفهان پس بگیرند. این هشتمین شکست نیروی زمینی در لیگ برتر این فصل بود.

در آخرین بازی این هفته نیز استقلال کازرون رو در روی نفت و گاز گچساران قرار گرفت. شاگردان صادق شاه‌نشین در این مسابقه کار دشواری نداشتند و توانستند با برتری ۲۶-۲۰ مقابل این تیم، دوباره صاحب صدر جدول لیگ برتر شوند.

نتایج کامل بازی‌های هفته چهاردهم لیگ برتر هندبال مردان:

پنجشنبه ۳۰ بهمن

مس کرمان ۳۱-۲۵ سنگ آهن بافق

سپاهان نوین اصفهان ۲۰-۲۲ سپاهان اصفهان

فرازبام خائیز دهدشت ۲۸-۲۵ پرواز هوانیروز

جمعه ۱ اسفند

سایپا تهران ۳۴-۲۵ نیروی زمینی سبزوار

استقلال کازرون ۲۶-۲۰ نفت و گاز گچساران

جدول رده‌بندی لیگ برتر هندبال مردان در پایان هفته چهاردهم به شرح زیر است:



۱- استقلال کازرون ۲۵ امتیاز

۲- مس کرمان ۲۴ امتیاز

۳- سایپا تهران ۲۳ امتیاز

۴- سپاهان اصفهان ۲۲ امتیاز

۵- هپکو اراک ۱۲ امتیاز

۶- سپاهان نوین اصفهان ۱۱ امتیاز

۷- نیروی زمینی سبزوار ۱۱ امتیاز

۸- فرازبام خائیز دهدشت ۹ امتیاز

۹- نفت و گاز گچساران ۸ امتیاز

۱۰- سنگ آهن بافق ۷ امتیاز

۱۱- پرواز هوانیروز ۶ امتیاز

