به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان مازندران ویژه ماه مبارک رمضان، سوال مسابقه پیامکی این طرح به صورت روزانه در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

در راستای اجرای این برنامه فرهنگی ـ قرآنی، هر روز به قید قرعه هدایایی به برگزیدگان مسابقه پیامکی اهدا می‌شود و اسامی منتخبین به همراه پاسخ صحیح، روزانه به اطلاع مردم استان خواهد رسید.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، سوال مسابقه پیامکی روز سوم ماه مبارک رمضان به شرح زیر است:

مفهوم آیه ۲۶۸ سوره بقره (الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. از زیادی دشمن نهراسید

۲. تمام عزت دست خداست

۳. ببخش تا بخشیده شوی

۴. روش فریب شیطان، ترساندن از فقر است

علاقه‌مندان می‌توانند گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۸۲۰ ارسال کنند. بر اساس اعلام برگزارکنندگان، به قید قرعه روزانه به تعدادی از شرکت‌کنندگان هدایای نفیسی اهدا می‌شود.

این مسابقه با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و تعمیق انس با آیات الهی در ماه مبارک رمضان در سطح استان مازندران در حال برگزاری است.