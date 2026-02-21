به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان اصفهان، سؤال سوم این طرح قرآنی با محوریت آیه ۲۶۸ سوره بقره در اختیار مخاطبان قرار گرفت.

آیه ۲۶۸ سوره بقره (الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا) با این مضمون که «شیطان شما را از فقر می‌ترساند و به زشتی‌ها فرمان می‌دهد، و خداوند به شما وعده آمرزش و فضل می‌دهد»، محور طراحی سؤال سومین روز «زندگی با آیه‌ها» در اصفهان قرار گرفته است.

بر این اساس، سؤال مطرح‌شده از شرکت‌کنندگان این طرح چنین است:

مفهوم آیه ۲۶۸ سوره بقره در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. از زیادی دشمن نهراسید

۲. تمام عزت نزد خداست

۳. ببخش تا بخشیده شوی

۴. روش فریب شیطان، ترساندن از فقر است

بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۳۸۹ ارسال کنند.

پاسخ صحیح سؤال دومین روز این مسابقه...

مفهوم آیه شریفه «رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ» را از میان گزینه‌های زیر انتخاب کنند:

2. دعا جهت افزایش صبر و ثبات قدم

مسابقه «زندگی با آیه‌ها» با هدف ترویج انس با قرآن کریم و نهادینه‌سازی مفاهیم قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی، به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان در حال اجراست.

هر روز به ۱۰ نفر از برگزیدگان این مسابقه جوایزی اهدا خواهد شد.