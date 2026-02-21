زلزله ۴.۴ ریشتری استان گیلان، رامسر را هم لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه‌ای به قدرت ۴.۴ ریشتر صبح شنبه در منطقه رودبنه لاهیجان استان گیلان رخ داد که شدت آن در رامسر و دیگر مناطق غربی مازندران نیز احساس شد.

به گفته حسینعلی محمدی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر خوشبختانه هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی گزارش نشده است.

زمین لرزه‌ای به قدرت ۴.۴ ریشتر، امروز در منطقه رودبنه آستانه اشرفیه استان گیلان رخ داد. این زمین‌لرزه که کانون آن در خارج از استان بود، در بسیاری از مناطق غربی استان مازندران، از جمله رامسر، احساس شد.

شهروندان رامسر و دیگر شهرهای غربی استان، این زمین‌لرزه را به وضوح احساس کردند و نیروهای امدادی و دستگاه‌های مسئول به دقت در حال پایش شرایط هستند و آمادگی کامل برای هرگونه اقدام اضطراری را دارند.