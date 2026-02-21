محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: هم‌اکنون آسمان اغلب مناطق استان صاف تا قسمتی ابری است و در برخی ساعات وزش باد نیز پیش‌بینی می‌شود که این شرایط تا پایان روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: از بعدازظهر روز دوشنبه با نفوذ سامانه ناپایدار به منطقه، به‌تدریج بر میزان پوشش ابر افزوده می‌شود و در برخی مناطق وزش باد نسبتاً شدید رخ خواهد داد که احتمال بارش‌های پراکنده را نیز به همراه دارد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه فعالیت این سامانه در روز سه‌شنبه تقویت می‌شود، تصریح کرد: برای روز سه‌شنبه بارش باران در سطح استان پیش‌بینی شده و در ارتفاعات و مناطق کوهستانی بارش‌ها به‌صورت برف خواهد بود که می‌تواند موجب لغزندگی محورهای کوهستانی شود.

رحمان‌نیا درباره وضعیت دمای هوا نیز گفت: دمای هوا امروز با کاهش نسبی همراه شده است، اما از ظهر فردا روند افزایشی دما آغاز می‌شود و این روند تا اواسط هفته ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: شهروندان به‌ویژه رانندگان در ترددهای جاده‌ای، اطلاعیه‌ها و هشدارهای هواشناسی را از طریق منابع رسمی دنبال کرده و تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهند.