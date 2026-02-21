۵ گروه غذایی که در ماه رمضان نباید حذف شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اعلام کرد: مصرف آب کافی در فاصله افطار تا سحر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بهترین زمان نوشیدن آب، از یک ساعت پس از افطار تا نیم ساعت پیش از سحر است. آب، شیر، آبمیوه‌های طبیعی و شربت‌های کم‌شیرین مانند خاکشیر و تخم‌شربتی گزینه‌های مناسبی برای پیشگیری از کم‌آبی هستند و باید از نوشیدنی‌های قندی و پرکالری پرهیز شود.

بر اساس این توصیه‌ها، مصرف سوپ‌های سبک و غنی از سبزیجات و غلات در افطار موجب تأمین آب و مواد معدنی بدن می‌شود. استفاده از مواد غذایی آبکی مانند سوپ، آش و حلیم بدون روغن نیز به حفظ تعادل آب و املاح کمک می‌کند.

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تأکید کرد: در وعده سحری باید از مصرف غذاهای پرچرب، پرنمک و سرخ‌کردنی خودداری شود، زیرا این مواد موجب تشنگی و گرسنگی زودرس در طول روز می‌شوند. همچنین مصرف بیش از اندازه چای در سحر به دلیل افزایش دفع ادرار توصیه نمی‌شود.

دفتر بهبود تغذیه جامعه اعللام کرد: انتخاب کربوهیدرات‌های پیچیده مانند نان‌های سبوس‌دار، غلات کامل، حبوبات، عدس و لوبیا در وعده سحری موجب پیشگیری از افت قند خون و احساس گرسنگی زودرس می‌شود. مواد غذایی پرفیبر همچون سبزیجات، میوه‌های با پوست، میوه‌های خشک مانند گلابی، آلو و انجیر و مغزهایی مانند بادام نیز به احساس سیری طولانی‌تر کمک می‌کنند.

این دفتر همچنین توصیه کرده است مصرف مواد غذایی شیرین در وعده سحری محدود شود، زیرا قندهای ساده باعث نوسان سریع قند خون و گرسنگی زودهنگام می‌شوند. میوه‌ها بهتر است در فاصله افطار تا سحر مصرف شوند.

در خصوص وعده افطار نیز مصرف غذاهای سبک شامل لبنیات، نان، سبزیجات و میوه‌ها توصیه شده و مصرف شیر گرم، فرنی یا شیر برنج مناسب دانسته شده است. همچنین مصرف ۳ تا ۵ عدد خرما در افطار برای تنظیم قند خون مفید است، اما باید از افراط در مصرف آن مانند سایر شیرینی‌ها پرهیز شود.

دفتر بهبود تغذیه جامعه هشدار داد: حذف وعده سحری نه تنها موجب کاهش وزن نمی‌شود، بلکه به دلیل افت شدید قند خون، زمینه پرخوری در افطار و در نهایت افزایش وزن را فراهم می‌کند.

بر اساس این گزارش، رعایت برنامه غذایی متنوع و متعادل شامل پنج گروه اصلی غذایی (نان و غلات، میوه‌ها، سبزی‌ها، گوشت و حبوبات و تخم‌مرغ، شیر و لبنیات) در ماه رمضان نیز ضروری است.