۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۳۵

توصیه‌های تغذیه‌ای به روزه داران؛ از افطار تا سحر چی بخوریم

توصیه‌های تغذیه‌ای به روزه داران؛ از افطار تا سحر چی بخوریم

مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، نسبت به مصرف غذاهای پُرچرب و نوشیدنی‌های قندی در ماه رمضان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر، با اشاره به اینکه ماه رمضان می‌تواند فرصتی برای اصلاح الگوی تغذیه باشد، گفت: انتخاب نادرست مواد غذایی ممکن است منجر به افت قند خون، کم‌آبی و ضعف عمومی شود. تأمین مایعات کافی بین افطار تا سحر ضروری است و مصرف آب، شیر و نوشیدنی‌های طبیعی مانند خاکشیر و تخم‌شربتی توصیه می‌شود، در حالی که نوشیدنی‌های قندی باید به‌دلیل ایجاد نوسان ناگهانی قند خون محدود شوند.

وی با بیان اینکه افطار باید با مواد غذایی سبک و زودهضم آغاز شود، افزود: شروع افطار با خرما، شیر یا سوپ کمک می‌کند دستگاه گوارش به‌تدریج فعالیت خود را از سر بگیرد. مصرف غذاهای سرخ‌کرده و پرچرب در این وعده می‌تواند موجب بروز ناراحتی‌های گوارشی شود. همچنین در وعده سحر، استفاده از نان‌های سبوس‌دار، پروتئین‌های کم‌چرب و میوه‌ها برای تأمین انرژی روزانه توصیه می‌شود.

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با اشاره به افزایش مصرف محصولاتی مانند خرما، زولبیا و بامیه، لبنیات و فرآورده‌های پروتئینی در این ماه گفت: سلامت این اقلام و پیشگیری از تخلفات احتمالی در فرآیند تولید و عرضه، از اولویت‌های نظارتی سازمان است. گزارش‌هایی درباره استفاده از روغن‌های غیرمجاز، افزودن مواد نگهدارنده غیرمجاز و عرضه لبنیات غیربهداشتی دریافت شده که لزوم تشدید نظارت‌ها را نشان می‌دهد.

وی افزود: نمونه‌برداری و پایش این فرآورده‌ها به‌ صورت مستمر انجام می‌شود و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی در دستور کار قرار دارد. همچنین به مصرف‌کنندگان توصیه می‌شود هنگام خرید، مشخصات بهداشتی فرآورده‌ها را بررسی کرده و از خرید اقلام فله‌ای و بدون مجوز خودداری کنند.

بهفر با تأکید بر نقش نگهداری صحیح مواد غذایی در منزل، گفت: خرما باید در محیطی خشک و خنک نگهداری شود، روغن‌های خوراکی نباید چندین بار استفاده شوند و فرآورده‌های پروتئینی باید در دمای مناسب یخچال قرار گیرند. مصرف بیش از حد چای و قهوه در وعده سحر نیز به‌ دلیل افزایش دفع آب بدن توصیه نمی‌شود، چرا که می‌تواند تشنگی روزانه را تشدید کند.

وی افزود: رعایت این نکات نقش مهمی در ارتقای سلامت روزه‌داران دارد.

کد خبر 6754473
حبیب احسنی پور

