به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال شباب الاهلی امارات مقابل الظفره در لیگ ادنوک به میدان رفت که این دیدار با پیروزی ۵ گله شباب الاهلی همراه بود.

سعید عزت‌اللهی که از ابتدا در ترکیب تیم برنده حضور داشت نمایش درخشانی از خود با به ثمر رساندن یک گل از روی نقطه پنالتی نشان داد تا اینگونه امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی ایران را در مسیر آماده سازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ امیدوار کند.

همچنین سردار آزمون مهاجم ملی پوش شباب الاهلی نیز پس از دوری ۴ ماهه به دلیل مصدمیت از دقیقه ۷۵ وارد میدان شد. سردار تنها ۲ دقیقه پس از ورودش به میدان یک پاس گل داد تا نشان دهد عزم خود را برای درخشش دوباره در بازی ها جزم کرده است.

شباب‌الاهلی با این پیروزی ارزشمند، به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد و جایگاه خود را در کورس قهرمانی تثبیت نمود.