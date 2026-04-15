یک ایرانی در تیم منتخب لیگ نخبگان آسیا قرار گرفت + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا در منطقه غرب طی دو روز و به میزبانی شهر جده عربستان سعودی به پایان رسید.

در این مرحله، تیم فوتبال تراکتور به عنوان تنها نماینده ایران در فصل جاری این رقابت‌ها، شامگاه سه‌شنبه ۲۵ فروردین به مصاف تیم شباب الاهلی امارات رفت و با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.

در این دیدار، سعید عزت‌اللهی هافبک تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه شباب الاهلی از ابتدا در ترکیب تیم خود حضور داشت و موفق شد در دقیقه ۸۰ گل دوم تیمش را به ثمر برساند.

در ادامه این رقابت‌ها، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) روز چهارشنبه ۲۶ فروردین تیم منتخب مرحله یک‌هشتم نهایی در منطقه غرب آسیا را اعلام کرد که نام نماینده ایران نیز در میان بازیکنان منتخب این مرحله به چشم می‌خورد.