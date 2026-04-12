سردار آزمون همچنان روی دور ناکامی؛ علت اُفت مهاجم تیم ملی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال شباب الاهلی و العین در چارچوب هفته بیستودوم لیگ ادنوک امارات، روز جمعه ۲۱ فروردین رو در روی یکدیگر قرار گرفتند که این دیدار در نهایت با برتری ۳ بر ۲ به سود العین به پایان رسید تا شباب الاهلی یک گام دیگر از مسیر قهرمانی فاصله بگیرد و شرایطش در جدول دشوارتر شود.
در این مسابقه، سردار آزمون، مهاجم ایرانی شباب الاهلی، از ابتدا در ترکیب تیمش به میدان رفت، اما نتوانست تأثیر قابل توجهی بر روند بازی بگذارد و مطابق برخی دیدارهای گذشته، عملکرد کمفروغی از خود به نمایش گذاشت و موفق نشد برای تیمش گرهگشا باشد.
سایت «الامارات الیوم» در رابطه با عملکرد تیم شباب الاهلی نوشت: تیم فوتبال العین در دیداری حساس و پرهیجان، موفق شد شباب الاهلی را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست دهد؛ مسابقهای که سرشار از فراز و نشیب بود و عوامل فنی متعددی در تعیین نتیجه آن نقش داشتند. در رأس این عوامل، درخشش دروازهبان العین، خالد عیسی، و همچنین تعویضهای مؤثر سرمربی صرب این تیم، ولادیمیر ایویچ، قرار داشت. در مقابل، ضعفهای مشهود در ترکیب شباب الاهلی در بخشهای مختلف، یکی از دلایل اصلی ناکامی این تیم بود.
خالد عیسی دروازهبان العین یکی از ستارههای اصلی این دیدار بود و با نمایشی درخشان، دستکم چهار موقعیت مسلم گلزنی را مهار کرد؛ بهویژه در دقایقی که شباب الاهلی برای جبران نتیجه فشار زیادی وارد کرده بود. او با تجربه بالا و واکنشهای بهموقع، بارها تیمش را در لحظات حساس نجات داد و تعادل را به العین بازگرداند.
در سوی مقابل، حمد المقبالی دروازهبان شباب الاهلی، عملکرد قابل قبولی نداشت و در دریافت گلهای دوم و سوم تا حدی مقصر بود؛ اشتباه در جایگیری و واکنشهای دیرهنگام، باعث شد تیمش در لحظات تعیینکننده نتواند به بازی برگردد.
یکی دیگر از مشکلات جدی شباب الاهلی، ضعف در نیمکت و گزینههای تعویضی بود. پائولو سوزا، سرمربی این تیم، نتوانست با تغییرات خود جریان بازی را به سود تیمش برگرداند؛ بهخصوص در شرایطی که سردار آزمون، مهاجم ایرانی این تیم، با وجود مصدومیت در زمین حضور داشت و نتوانست عملکرد همیشگیاش را ارائه دهد.
غیبت برخی بازیکنان و ناآمادگی تعدادی دیگر، از جمله سلطان عادل و محمد جمعه المنصوری، شرایط را برای شباب الاهلی دشوارتر کرد. این دو بازیکن در نیمه دوم به میدان آمدند، اما نتوانستند تأثیر قابل توجهی در روند بازی بگذارند و در نتیجه، تیم در فاز تهاجمی کارایی لازم را نداشت.
در مقابل، ولادیمیر ایویچ سرمربی العین، با درک درست از روند بازی و تصمیمگیریهای تاکتیکی مناسب، نقش مهمی در پیروزی تیمش ایفا کرد. تعویضهای او در زمانهای مناسب انجام شد و ورود حسین رحیمی، نقطه عطف مسابقه بود؛ بازیکنی که توانست گل پیروزیبخش العین را به ثمر برساند.
العین در مجموع تیمی منسجمتر و متعادلتر نشان داد؛ بهویژه در خط دفاعی که با بستن فضاها، مانع از شکلگیری حملات مؤثر شباب الاهلی شد، حتی در دقایقی که حریف فشار زیادی وارد میکرد. این تیم با نظم تاکتیکی و کار گروهی، توانست برتری خود را حفظ کند.
در مقابل شباب الاهلی در یکسوم پایانی زمین دچار نوسان بود و با وجود رسیدن به موقعیتهای متعدد، در ضربات نهایی دقت لازم را نداشت. همچنین ناآمادگی برخی مهرههای کلیدی، مانع از بهرهبرداری مناسب از فرصتها شد.
هرچند برخی بازیکنان هجومی العین مانند سفیان رحیمی و کاکو در اوج آمادگی نبودند، اما این تیم با تکیه بر کار تیمی و تنوع در حملات، این ضعف را جبران کرد.
این دیدار با حضور پرشور هواداران العین در ورزشگاه هزاع بن زاید برگزار شد؛ جایی که سکوها مملو از تماشاگر بود و همین حمایت، انگیزه مضاعفی به بازیکنان داد تا در دیداری نفسگیر، تا لحظات پایانی برای کسب پیروزی بجنگند؛ بردی که اهمیت زیادی در کورس قهرمانی لیگ دارد.
