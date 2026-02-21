افزایش ظرفیت دانشگاه فرهنگیان در سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقرزاده رئیس مرکز برنامهریزی منابع انسانی و امور اداری، در گردهمایی رؤسای دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور که با حضور اعضای هیأترئیسه، رؤسای دانشگاههای فرهنگیان استانها، مدیران و سرپرستان دانشکدههای دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور در اردوگاه فرهنگی شهید باهنر تهران برگزار شد، با تشریح سیاست «برای ایران، برای مدرسه» اظهار کرد: این عنوان یک شعار سیاسی نیست، بلکه سیاستی پذیرفتهشده در جهان است که منافع ملتها را از مدرسه آغاز میکند؛ چراکه قوام و ماندگاری یک ملت بدون مدرسه امکانپذیر نیست.
وی با بیان اینکه وضعیت امروز جامعه، محصول مدارس دیروز و آینده کشور، محصول مدارس امروز است، مدرسه را بستری بیبدیل برای یادگیری، شناسایی استعدادها، پرورش مهارتها و توانمندسازی انسان در ارتباط با خود، جامعه، خلقت و خالق دانست و افزود: مدرسه فرصتی برای تغییر است و این تغییر تنها از مسیر یادگیری محقق میشود.
رئیس مرکز برنامهریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر نقش محوری معلم در نظام آموزشی، خاطرنشان کرد: قلب مدرسه، معلم است و قلب نظام تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان است؛ دانشگاهی که خروجی آن، کارمند نیست، بلکه انسانی است که طی ۳۰ تا ۴۰ سال بر سرنوشت نسلها اثر میگذارد.
باقرزاده با اشاره به جایگاه دانشگاه فرهنگیان، این دانشگاه را قلب تپنده آموزش و پرورش دانست و گفت: دانشگاه فرهنگیان در آستانه یک تپش جدی و مثبت، هم در حوزه زیرساختها و هم در حوزه نیروی انسانی و اندیشه قرار دارد و گرانبهاترین سرمایه کشور یعنی معلم را به جامعه تحویل میدهد.
وی سپس به مهمترین چالشهای پیشروی دانشگاه فرهنگیان پرداخت و اظهار کرد: نسبت استاد به دانشجو در حال حاضر ۶۱ به ۱ است، در حالی که استاندارد ۳۰ به ۱ است و کشور با کمبود حدود ۲ هزار عضو هیأت علمی مواجه است. همچنین ۷۵ درصد ساختمانهای دانشگاه بیش از ۳۰ سال قدمت دارند و سرانه فضای آموزشی دانشگاه فرهنگیان حدود ۱.۴ مترمربع است، در حالی که استاندارد دانشگاهی ۱۰ مترمربع تعیین شده است.
رئیس مرکز برنامهریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش، وابستگی مالی دانشگاه به درآمدهای اختصاصی، فاصله کم نسلها و عدم همپایی برنامههای درسی با شتاب تغییرات، ضعف مهارتهای فناورانه برخی از فارغالتحصیلان و ضرورت تقویت کارورزی را از دیگر چالشهای جدی تربیت معلم برشمرد و تأکید کرد: مهمترین برنامه درسی معلمی، کارورزی مؤثر در محیط واقعی است.
باقرزاده با اشاره به سیاستهای جذب و تأمین نیروی انسانی، بر لزوم پرهیز از گزینشهای نادرست، بازتعریف شایستگیهای معلم تراز و تقویت برنامه «صلاحیت معلمی» در دانشگاه فرهنگیان تأکید کرد و افزود: تصمیمگیریهای آموزشی باید مبتنی بر شواهد، دادهها و مطالعات میدانی باشد، نه بر اساس حدس و گمان.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت پذیرش دانشجومعلمان اشاره کرد و گفت: ظرفیت دانشگاه فرهنگیان در سال آینده حداقل ۲۶ هزار نفر برآورد میشود و با احتساب ظرفیتهای قانونی، امکان مطالبه افزایش پذیرش نیز وجود دارد، هرچند محدودیت فضا در مراکز استانها یکی از چالشهای جدی این مسیر است.
رئیس مرکز برنامهریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش، دورههای مهارتآموزی یکساله را از موضوعات نیازمند بازنگری دانست و تصریح کرد: مطالعات میدانی نشان میدهد رضایت معلمان از این دورهها پایین است و ارتباط معناداری میان محتوای دورهها و نیازهای کلاس درس وجود ندارد؛ بنابراین اصلاح اساسی این فرآیند یک ضرورت است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت ساماندهی مأموریت نیروها، خواستار شناسایی، ارزیابی و ارسال درخواستها تا پایان مردادماه شد و تصریح کرد: مدیریت دقیق منابع انسانی، شرط موفقیت نظام تعلیم و تربیت و تضمینکننده آینده آموزش کشور است.
