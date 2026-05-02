امیری: کمبود زیرساخت، مانع جذب دانشجو در کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد امیری صبح شنبه در مراسم گرامیداشت هفته معلم که با حضور استاندار کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به جایگاه دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: این دانشگاه نقش اساسی در تربیت معلمان آینده کشور دارد و به تعبیر مقام معظم رهبری، یکی از ارکان اصلی نظام آموزشی به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اهمیت تربیت نیروی انسانی کارآمد افزود: کیفیت نظام آموزشی کشور به طور مستقیم به کیفیت معلمان وابسته است و دانشگاه فرهنگیان مسئولیت دارد معلمانی متعهد، متخصص و دارای هویت فرهنگی و دینی تربیت کند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان کرمانشاه با ارائه آماری از وضعیت این دانشگاه گفت: در حال حاضر حدود یک هزار و ۹۵۷ دانشجو در پردیس‌های استان مشغول به تحصیل هستند که بخش قابل توجهی از آنها در خوابگاه اسکان دارند، اما محدودیت فضا و امکانات از مهم‌ترین چالش‌های موجود است.

امیری ادامه داد: کمبود زیرساخت‌ها موجب شده سال گذشته نتوانیم بیش از ۶۵۰ نفر از ظرفیت پذیرش دانشجو را جذب کنیم و این افراد به استان‌های دیگر منتقل شدند که این موضوع به معنای از دست رفتن فرصت‌های آموزشی و منابع برای استان است.

وی با اشاره به ضرورت توسعه فضاهای دانشگاهی بیان کرد: تأمین زمین مناسب برای ایجاد یک شهر دانشگاهی می‌تواند بسیاری از مشکلات از جمله کمبود خوابگاه، کلاس درس و امکانات رفاهی را برطرف کند و زمینه افزایش پذیرش دانشجو را فراهم سازد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان کرمانشاه همچنین خاطرنشان کرد: در صورت حمایت مسئولان و تأمین زیرساخت‌های لازم، این دانشگاه قادر خواهد بود نقش مؤثرتری در توسعه علمی و فرهنگی استان ایفا کرده و از مهاجرت نخبگان جلوگیری کند.