خبرگزاری مهر، گروه استانها: منطقه گیسکان در شهرستان دشتستان یکی از مناطق کمنظیر استان بوشهر از حیث ظرفیتهای طبیعی، گردشگری و کشاورزی است؛ منطقهای کوهستانی با چشماندازهای بکر، آبوهوایی متفاوت نسبت به جلگههای جنوبی استان و پیشینهای فرهنگی که آن را به یکی از نقاط مستعد توسعه گردشگری تبدیل کرده است.
روستاهای جمغاری، لرده، ناخا، باغتاج و انارستان با مشکلات فروانی روبرو هستند و این روستاها علیرغم برخورداری از چشماندازی بدیع و پتانسیل تبدیل شدن به قطب گردشگری کشور، از ابتداییترین امکانات زندگی محروم هستند.
این منطقه با وجود ظرفیتهای بالقوه سالها است زیر سایه کمبودهای زیرساختی و مشکلات انباشتهشده قرار گرفته و زندگی روزمره مردم را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
راههای دسترسی نامناسب و بعضاً صعبالعبور، مهمترین مطالبه ساکنان این منطقه به شمار میرود؛ مسیری که در فصول بارندگی یا گرمای شدید، تردد را برای اهالی، کشاورزان و دامداران دشوار میکند و حتی در برخی موارد ارائه خدمات امدادی را نیز با مشکل مواجه میسازد.
علاوه بر این، کمبود و ناپایداری در تأمین آب شرب، ضعف شبکه برقرسانی، نبود گاز شهری و مشکلات زیرساختی در حوزه ارتباطات، از دیگر مسائلی است که ساکنان گیسکان با آن دست و پنجه نرم میکنند.
در حوزه کشاورزی و دامداری نیز که از ارکان اصلی معیشت مردم این منطقه است، نبود زیرساختهای مناسب، دسترسی محدود به منابع پایدار آب و کمبود حمایتهای فنی و اعتباری، روند تولید را با دشواری همراه کرده است.
این در حالی است که گیسکان با طبیعت منحصربهفرد خود میتواند به عنوان یکی از قطبهای گردشگری شهرستان و حتی استان ایفای نقش کند؛ مشروط بر آنکه زیرساختهای اولیه و اساسی آن تأمین و بهسازی شود.
منطقه ارم به عنوان محرومترین بخش استان بوشهر شناخته میشود و روستاهای آن، محرومترین نقاط این بخش هستند. این در حالی است که تا چند سال قبل، این منطقه به عنوان قطب دامداری استان مطرح بود و جمعیت دامی آن بالغ بر ۸۰ هزار راس برآورد میشد.
به گفته مسئولان محلی، به دلیل بیتوجهی و کمبود زیرساختها، این تعداد امروز به کمتر از هشت هزار راس کاهش یافته که خود زنگ خطری برای معیشت و اقتصاد منطقه است.
مشکلات گیسکان انباشته است، اما پیگیر حل آنها هستیم
بخشدار بخش ارم شهرستان دشتستان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط این منطقه اظهار کرد: گیسکان از نظر ظرفیتهای طبیعی، کشاورزی و گردشگری منطقهای ارزشمند است، اما واقعیت این است که با مشکلات متعددی در حوزه زیرساختها مواجه هستیم که بخشی از آنها طی سالهای گذشته انباشته شده است.
سید حسین جعفری افزود: مهمترین مطالبه مردم، بهسازی و ارتقای راههای دسترسی است. برخی مسیرها نیازمند تعریض، آسفالت یا ایمنسازی هستند و در این زمینه مکاتبات و پیگیریهای متعددی با دستگاههای مرتبط انجام شده است. بخشی از اقدامات مطالعاتی و اجرایی آغاز شده و تلاش داریم با تأمین اعتبارات لازم، روند بهسازی سرعت بگیرد.
جعفری با اشاره به موضوع آب شرب گفت: تأمین آب پایدار برای روستاهای منطقه از اولویتهای ماست. در برخی نقاط با افت منابع یا فرسودگی شبکه مواجه هستیم که نیازمند بازسازی و توسعه خطوط انتقال است. در حوزه برق نیز مشکلاتی نظیر ضعف ولتاژ یا قطعیهای مقطعی وجود دارد که با همکاری شرکت توزیع برق در حال بررسی و رفع تدریجی است.
بخشدار ارم همچنین به نبود گازرسانی در بخشهایی از منطقه اشاره کرد و گفت: گازرسانی یکی از مطالبات جدی مردم است و این موضوع در برنامههای توسعهای مطرح شده و پیگیری آن در دستور کار قرار دارد. وی تأکید کرد: تلاش میکنیم با همافزایی میان دستگاههای اجرایی، بخشی از مشکلات دامداران و کشاورزان نیز از طریق تسهیلات حمایتی و بهبود زیرساختها کاهش یابد.
پیگیریها ادامه دارد
نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت گیسکان اظهار کرد: ما نسبت به مشکلات این منطقه آگاه هستیم و طی سالهای اخیر موضوعات این منطقه را با جدیت پیگیری کردهایم.
ابراهیم رضایی با اشاره به بازدیدها و برگزاری نشستها متعددی با مسئولان استانی و ملی برای پیگیری مسائل زیرساختی منطقه گیسکان اضافه کرد: همچنان با جدیت پیگیر رفع مشکلات و بهبود وضعیت زیرساختهای گیسکان هستیم.
وی افزود: در حوزه راه، بخشی از مشکلات از طریق تخصیص اعتبارات محدود و اجرای برخی پروژههای مقطعی تا حدودی برطرف شده، اما هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم. پیگیری برای تأمین اعتبار برای بهسازی کامل مسیرهای اصلی در دستور کار است و این موضوع را با جدیت دنبال میکنیم.
رضایی با اشاره به موضوع آب و برق تصریح کرد: برای تقویت شبکه آبرسانی و رفع برخی نواقص در تأمین برق، هماهنگیهایی با دستگاههای مربوطه انجام شده و بخشی از اقدامات اجرایی انجام شده است.
نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هدف ما این است که مشکلات اساسی مردم در کوتاهترین زمان ممکن کاهش یابد و زیرساختهای پایدار در منطقه ایجاد شود.
رضایی همچنین درباره گازرسانی و حمایت از کشاورزان و دامداران گفت: گیسکان ظرفیت بالایی در حوزه گردشگری و تولیدات کشاورزی دارد. اگر زیرساختها به شکل مناسب تأمین شود، این منطقه میتواند به یکی از قطبهای گردشگری شهرستان و استان تبدیل شود.
وی خاطرنشان کرد: ما پیگیر آن هستیم که همه مسائل و مشکلات مردم این منطقه با جدیت دنبال شود و امیدواریم با همکاری دستگاههای اجرایی، شاهد بهبود ملموس شرایط در گیسکان باشیم.
گیسکان امروز در نقطهای ایستاده که میتواند یا در مسیر مهاجرت و رکود بیشتر قرار گیرد یا با برنامهریزی دقیق، تأمین زیرساختها و حمایت عملی مسئولان، به الگویی از توسعه متوازن در مناطق کمتر برخوردار بدل شود؛ انتخابی که تحقق آن، نیازمند عزم جدی و اقدام عملی است.
