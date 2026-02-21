پیام تسلیت آیت الله آملی لاریجانی در پی درگذشت حاج محمد قمی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی درگذشت مرحوم حاج محمد قمی را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت آیت الله آملی لاریجانی به این شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم

إنا لله و إنا إلیه راجعون

خبر درگذشت شخصیتی شریف و متدین مرحوم حاج محمد قمی، موجب تأسف و تأثر گردید.

اینجانب فقدان آن مرحوم را به خاندان معزز قمی که مفتخر به پنج شهیدند، به ویژه برادر بزرگوار حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ محسن قمی (دام عزه) و سایر بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و غفران واسعه و علو درجات و برای عموم بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

صادق آملی لاریجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام