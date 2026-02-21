به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی خطیب نماز جمعه تهران در پیامی درگذشت حاج محمد قمی را تسلیت گفت.

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُون

برادر ارجمند و صدیق گرانمایه حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج شیخ محسن قمی دام عزه

درگذشت مرحوم مغفور جناب آقای حاج محمد قمی رضوان الله تعالی علیه را خدمت جناب‌عالی، خاندان معزز شهدای قمی به ویژه خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می‌نمایم.

امیدوارم خداوند سبحان والد بزرگوار ، شهدای عالیقدر از این خاندان با فضیلت به ویژه آن فقید سعید را در جوار رحمت واسعه خویش از بهترین نعم بهره‌مند و با اولیاء مکرم و پیشوایان معصوم محشور فرماید.

برای حضرتعالی و عموم بازماندگان از پروردگار متعال صبر و اجر مسئلت دارم.



سیدمحمدحسن ابوترابی