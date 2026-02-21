  1. سیاست
  2. سایر
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

پیام تسلیت خطیب نماز جمعه تهران به حجت‌الاسلام محسن قمی

خطیب نماز جمعه تهران، در پیامی درگذشت مرحوم حاج محمد قمی را به حجت‌الاسلام محسن قمی تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی خطیب نماز جمعه تهران در پیامی درگذشت حاج محمد قمی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُون

برادر ارجمند و صدیق گرانمایه حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج شیخ محسن قمی دام عزه

درگذشت مرحوم مغفور جناب آقای حاج محمد قمی رضوان الله تعالی علیه را خدمت جناب‌عالی، خاندان معزز شهدای قمی به ویژه خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می‌نمایم.

امیدوارم خداوند سبحان والد بزرگوار ، شهدای عالیقدر از این خاندان با فضیلت به ویژه آن فقید سعید را در جوار رحمت واسعه خویش از بهترین نعم بهره‌مند و با اولیاء مکرم و پیشوایان معصوم محشور فرماید.

برای حضرتعالی و عموم بازماندگان از پروردگار متعال صبر و اجر مسئلت دارم.

سیدمحمدحسن ابوترابی

کد خبر 6755128
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

