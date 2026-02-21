۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۰۷

پیام تسلیت آیت الله آملی لاریجانی به محسن رضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پیامی، درگذشت خواهر محسن رضایی را به وی و خانواده آن مرحومه تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت آیت الله آملی لاریجانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محسن رضایی

عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

خبر درگذشت همشیره گرامیتان موجب تأسف وتاثر گردید.

اینجانب این مصیبت را به جنابعالی و سایر بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده، و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه مغفوره، غفران و رحمت واسعه و همجواری با حضرت صدیقه طاهره (سلام‌الله علیها) و برای عموم بستگان داغدار، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

صادق آملی لاریجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

کد خبر 6754984

