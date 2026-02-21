  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۱۳

پناهی: تصادف در محور مهاباد - میاندوآب موجب فوت ۲ نفر شد

ارومیه - رئیس پلیس راه انتظامی آذربایجان غربی از برخورد سواری پژو پارس با تیر برق کنار جاده در محور مهاباد به میاندوآب با ۲ فوتی و مجروحیت یک نفر، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا پناهی مقدم در این زمینه افزود: در پی تماس های مردمی با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت و جرح در محور مهاباد –میاندوآب، عوامل امدادی و پلیس راه برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور کارشناسان پلیس راه در محل حادثه مشخص شد به علت برخورد سواری پژو پارس با تیر برق کنار جاده متاسفانه راننده و یکی از سرنشینان در دم فوت و یکنفر نیز مصدوم شده که سریعا توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی اعزام شدند.

رئیس پلیس راه انتظامی استان ادامه داد: کارشناسان پلیس راه علت اصلی این حادثه را عدم توجه به جلو و سرعت غیرمطمئنه از سوی راننده پژو پارس اعلام کردند.

سرهنگ پناهیی مقدم از همه رانندگان خواست ازسرعت غیرمجاز حین رانندگی پرهیز کرده و با صبر و حوصله رانندگی کنند، ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی به حقوق دیگران نیز احترام بگذارند، تا شاهد اینگونه حوادث تلخ نباشیم.

کد خبر 6755531

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

