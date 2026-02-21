۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۴۲

رئیس پژوهشکده مصری: ایران و مصر ۲ قدرت محوری در منطقه هستند

رئیس پژوهشکده مصری: ایران و مصر ۲ قدرت محوری در منطقه هستند

رئیس پژوهشکده حوزه سیاست های ایران در قاهره تاکید کرد که ایران و مصر ۲ قدرت محوری در منطقه هستند و به دوره سرنوشت ساز از روابط مشترک نزدیک می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، محمد محسن ابوالنور کارشناس امور ایران و رئیس پژوهشکده عربی فعال در حوزه سیاست های ایران در مصر تاکید کرد: سخنان رئیس دفتر حافظ منافع ایران در قاهره بیانگر آن است که روابط میان دو کشور از مرحله قطع کامل به مرحله ساماندهی نهادی منتقل شده است.

وی اضافه کرد: از لحاظ سیاسی افزایش سطح روابط به درجه سفیر نشان دهنده بازسازی کانال های ارتباطی باثبات میان کشورها و نه یک گشایش تاکتیکی زودگذر، است. دو طرف باید بتوانند در مرحله آتی اختلافات فیما بین را با آرامش مدیریت کنند.

ابوالنور بیان کرد: سخنان مسئولان ایرانی حاکی از آن است که روابط دو طرف به یک لحظه سرنوشت ساز نزدیک شده است. اگر شاهد تبادل سفرا باشیم خواهیم دید که یک دوره طولانی از روابط سرد دو جانبه پایان یافته و مرحله جدیدی آغاز می شود. منطقه ما دیگر نمی تواند هزینه های این قطعی روابط را پرداخت کند. ایران و مصر ۲ قدرت محوری در منطقه به شمار می روند.

