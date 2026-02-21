حجت الاسلام علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سومین آیه از طرح قرآنی «زندگی با آیه‌ها»، ویژه ماه مبارک رمضان به آیه ۲۶۸ سوره بقره « الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ یَعِدُکُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً» اشاره و اظهار کرد: این آیه انسان را در برابر دو وعده وعده شیطان و وعده خدا قرار می‌دهد؛ شیطان با ایجاد ترس از آینده و القای فقر، انسان را به سمت بخل و فحشا سوق می‌دهد، اما خداوند وعده مغفرت و فضل می‌دهد؛ وعده‌ای که سرشار از امید، آرامش و حرکت‌آفرینی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه افزود: جهان‌بینی شیطانی بر پایه هراس بنا شده است؛ هراس از کم شدن، از دست دادن و آینده نامعلوم. وقتی انسان به این ترس تن می‌دهد، در عمل خیر تعلل می‌کند و نتیجه آن، بسته شدن دست و دل انسان و در نهایت انحراف اخلاقی است.

وی گفت: در روایات تأکید شده که «ترس» و «تعویق» دو دام بزرگ شیطان هستند، یعنی شیطان یا انسان را می‌ترساند یا او را به فردا موکول می‌کند به همین دلیل، در معارف دینی بر شتاب در کار خیر تأکید شده است.

وی با اشاره به راه خنثی‌سازی این نقشه شیطان از نگاه قرآن ،گفت: راهکار قرآن کاملاً روشن و آن اعتماد کامل به وعده الهی است؛ وقتی انسان باور کند که خداوند جبران‌کننده و بخشنده است، دیگر اسیر محاسبات مادی و ترس‌آلود نمی‌شود و با اقدام به‌موقع در میدان خیر، نقشه شیطان را خنثی می‌کند.

وی بیان کرد: این آیه ما را به یک انتخاب آگاهانه دعوت می‌کند؛ انتخاب میان وعده فقر یا وعده فضل. اگر به وعده خدا اعتماد کنیم، هم زندگی فردی ما متحول می‌شود و هم جامعه به سمت امید، سخاوت و سلامت اخلاقی حرکت خواهد کرد.