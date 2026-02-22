به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های جام جهانی شمشیربازی ایتالیا از ۱۲ اسفند در پادووا آغاز می شود. فدراسیون شمشیربازی که هر سال در این رویداد نماینده دارد، برای این دوره مسابقات هم اعزام بازیکن را در برنامه قرار داده است.

در فهرست اولیه شرکت کنندگان در جام جهانی ایتالیا، نام ۷ بازیکن از ایران دیده می شود. علی پاکدامن که در حال حاضر در آمریکا به سر می برد و محمد فتوحی که دچار آسیب دیدگی شده است همراه با نیما آقایی، طاها کارگرپور، حسام مرادی، پارسا پورسلمان و نیما زاهدی بازیکنانی هستند که برای حضور در این جام، نام نویسی شده اند.

نکته جالب توجه نام نویسی نفراتی مانند پارسا پورسلمان فرزند رئیس فدراسیون شمشیربازی و طاها کارگرپور است. این دو بازیکن دو هفته پیش به جام جهانی جوانان سنگال اعزام شدند، اینگونه تصور می شد که این اعزام به منظور آماده سازی بهتر آنها برای رقابت های قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا است اما این مسابقات در حالی به میزبانی اندونزی آغاز شد و در جریان است که پورسلمان و کارگرپور در آن غایب هستند.

حسام مرادی که در فهرست بازیکنان ثبت نام شده برای جام جهانی ایتالیا قرار دارد اما در مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا شرکت کرده است. او در رده سنی جام جهانی سنگال هم مدال طلا گرفت و در رده سنی جوانان همین جام هم در رده هفدهم ایستاد.

قاعدتا جوانگرایی باید محور تغییرات در تیم ملی اسلحه باشد اما اینکه بازیکنانی به رویداد بزرگ و فراگیر جام جهانی که نتیجه گیری در آن اصلا کار راحتی نیست، اعزام می شوند که به صورت یک در میان به رویدادهای رده سنی خود اعزام شده اند، جای تعجب و سوال دارد.