علیرضا پورسلمان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن دو جام جهانی پادووا ایتالیا و بوداپست مجارستان، در مورد برنامه تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر برای حضور در این دو جام توضیح داد و گفت: حضور در هر دو جام در برنامه فدراسیون است و حتی برای امتیاز گرفتن از آنها، حضور ملی پوشان در کمپ تمرینی را هم در برنامه داریم.

وی تصریح کرد: طبق هماهنگی صورت گرفته، تیم ملی شنبه آینده با هدایت محمد رهبری عازم ایتالیا می شود تا در یک کمپ تمرینی شرکت داشته باشد سپس وارد جام جهانی پادووا شود. بعد از اتمام این جام، ملی پوشان تمرینات شان را در همان کمپ دنبال می کنند تا زمان اعزام به مجارستان و شرکت در جام جهانی بوداپست.

رئیس فدراسیون شمشیربازی تصریح کرد: بعد از پایان جام جهانی مجارستان، تیم ملی به ایران باز میگردد تا هم ملی پوشان وارد دوره استراحت و ریکاوری شوند و هم فدراسیون اقدامات لازم برای تمدید ویزاهای آنها را انجام دهد به خصوص که جام جهانی قاهره را هم داریم که حدود سه چهار هفته بعد از مجارستان برگزار می شود و باید در آن هم شرکت داشته باشیم.

وی در مورد نفرات اعزامی به جام های جهانی پادووا و بوداپست نیز گفت: علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما آقایی، طاها کارگرپور، حسام مرادی، پارسا پورسلمان و نیما زاهدی نفراتی هستند که برای جام جهانی پادووا ثبت نام شده اند. به غیر از پاکدامن که در ایران حضور ندارد، تیم ملی با همین نفرات (۶ نفر) شنبه آینده به ایتالیا سفر می کند تا وارد کمپ تمرینی شود. برای حضور در جام جهانی مجارستان هم از همین نفرات استفاده خواهد شد.

پورسلمان درمورد ترکیب مورد نظر برای حضور در جام جهانی قاهره گفت: ملاک تعیین ترکیب اعزامی به قاهره، عملکرد بازیکنان در پادووا و بوداپست است. ممکن است همین نفرات اعزام شوند و اینکه نفرات دیگر جایگزین شوند.

وی همچنین در مورد محمد فتوحی که دچار آسیب دیدگی است اما برای حضور در جام جهانی پادووا ثبت نام شده و قرار است در کمپ تمرینی موردنظر هم شرکت داشته باشد، تصریح کرد: مصدومیت فتوحی تا حد زیادی بهبود پیدا کرده است. اقدامات لازم برای اعزام او را انجام داده ایم تا در صورتیکه شرایط پزشکی هم اجازه داد، مانعی برای در اختیار داشتنش نداشته باشیم.

رئیس فدراسیون شمشیربازی همچنین در مورد علی پاکدامن و اینکه با وجود سفر به امریکا در فهرست بازیکنان ثبت نام شده برای پادووا قرار گرفته است، گفت: پاکدامن در آمریکا مربیگری می کند اما ما کماکان روی کمک فنی این بازیکن به خصوص برای مسابقات قهرمانی آسیا و بازی های آسیایی حساب می کنیم. به خصوص مسابقات قهرمانی آسیا برای مان اهمیت زیادی دارد چراکه با حضور نتیجه بخش درآن، امتیاز از دست رفته این رقابت ها که به خاطر غیبت در دوره اخیر با آن مواجه شدیم را باز می گردانیم.

پورسلمان در این رابطه تصریح کرد: به همین دلیل با علی پاکدامن ارتباط گرفته ایم و اقدامات لازم را انجام داده ایم تا بتوانیم از حضور او بهره مند شویم. البته باید ویزای ایتالیا برای پاکدامن صادر شود تا بتواند از آمریکا به ترکیب تیم ملی ملحق شود. دعوتنامه نمایندگی کمیته ملی المپیک ایتالیا در پادووا که محل برگزاری جام جهانی است را برای پاکدامن ارسال کرده ایم تا بر اساس آن بتواند برای ویزا اقدام کند. از او خواسته ایم اقدامات لازم را انجام دهد، هزینه های لازم را هم پرداخت می کنیم تا بتوانیم او را در ترکیب داشته باشیم.