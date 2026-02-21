۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۳

حمله با چاقو در کتابخانه عمومی فوکوئوکای ژاپن ۳ زخمی بر جای گذاشت

حمله با چاقو در کتابخانه عمومی فوکوئوکای ژاپن ۳ زخمی بر جای گذاشت

رسانه‌های محلی ژاپن روز شنبه گزارش دادند که سه نفر پس از حمله مردی با چاقو در یک کتابخانه عمومی در شهر فوکوئوکا در غرب ژاپن زخمی شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیودونیوز، گفته می‌شود که مظنون گردن یک زن ۵۰ ساله را در کتابخانه اصلی شهر در بخش ساوارا بریده است. دو قربانی دیگر مرد هستند که به ترتیب ۷۰ و ۸۰ ساله هستند.

پلیس محلی، فردی به نام تاتسوئو یوشی، ساکن ۶۱ ساله این شهر را به ظن اقدام به قتل دستگیر کرد.

در این گزارش آمده است که قربانیان زخمی شده‌اند، اما در وضعیت تهدیدکننده جان نیستند.

این زن و یکی از مردان از کاربران کتابخانه و مرد دیگر نگهبان امنیتی بود. به گفته پلیس، گمان نمی‌رود هیچ یک از این سه نفر مظنون را می‌شناخته‌اند

