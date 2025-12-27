  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۷

۱۵ زخمی بر اثر حمله با چاقو در کارخانه ای در مرکز ژاپن

رسانه ها گزارش دادند که پس از آنکه مردی وارد کارخانه ای در استان شیزوئوکا در مرکز ژاپن شد و در حالی که مایع ناشناخته ای را می پاشید با چاقو به کارگران حمله کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیودو نیوز، پلیس محلی و مقامات آتش نشانی گزارش داد که چندین نفر در یک کارخانه لاستیک یوکوهاما در شهر میشیما، استان شیزوئوکا، مورد ضربات چاقو قرار گرفته اند و مایعی در داخل تأسیسات پاشیده شده است.

به گفته سازمان آتش نشانی ۱۵ نفر مصدوم شده اند که هم اکنون تحت مداوا هستند. همه آنها هوشیار هستند.

پلیس یک فرد ۳۸ ساله ساکن شهر میشیما را که گمان می‌رود با این کارخانه مرتبط است، در محل به ظن تلاش برای قتل دستگیر کرد.

به گفته پلیس، مظنون در زمان حمله ظاهراً ماسک ضد گاز به صورت داشت.

مقامات در حال حاضر در حال بررسی جزئیات این حادثه هستند.

