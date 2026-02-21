به گزارش خبرگزاری مهر، قربانعلی محمدپور با اشاره به ارتقای الکتروفیلترها و سامانه‌های غبارگیر در کارخانه سیمان آبیک اظهار کرد: به‌روزرسانی تجهیزات کنترل آلودگی در راستای اجرای الزامات قانونی و باهدف کاهش انتشار ذرات معلق انجام‌شده است و بر اساس داده‌های پایش برخط و اطلاعات خود اظهاری، میزان خروجی آلاینده‌ها در شرایط عادی فعالیت این واحد در محدوده استانداردهای مصوب قرار دارد.

وی بابیان اینکه نظارت‌های زیست‌محیطی به‌صورت مستمر و هوشمند در حال اجراست، افزود: سامانه‌های پایش آنلاین خروجی دودکش‌ها را به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌کنند و در صورت مشاهده هرگونه انحراف از حدود مجاز، اخطار قانونی صادر و اقدامات اصلاحی لازم اعمال خواهد شد.

مدیرکل محیط‌زیست البرز همچنین در خصوص معضلات پیرامونی ازجمله انتشار گردوغبار و آلودگی صوتی در محدوده فعالیت‌های معدنی و صنعتی مرتبط با این مجموعه، گفت: کنترل کامل این آلاینده‌ها، به‌ویژه در بخش‌های معدن و حمل‌ونقل مواد، از مطالبات جدی زیست‌محیطی است و اجرای اصلاحات لازم در این زمینه به‌صورت ویژه در دستور کار اداره کل قرار دارد.

محمدپور یادآور شد: در شرایط خاصی همچون راه‌اندازی اولیه تجهیزات یا قطع برق، امکان بروز موقت خروجی غبار وجود دارد که باید با تمهیدات فنی لازم مدیریت شود تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شرایط پایدار بازگردد.

وی تأکید کرد: صیانت از سلامت شهروندان و حفظ محیط‌زیست خط قرمز این اداره کل است و نظارت دقیق بر عملکرد صنایع بزرگ استان تا رفع کامل معضلات زیست‌محیطی با جدیت ادامه خواهد داشت.