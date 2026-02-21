  1. استانها
  2. البرز
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۳۰

کیفیت هوا در سه شهرستان استان البرز ناسالم شد

کرج- کیفیت هوای شهرستان‌های کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد امروز (شنبه، ۲ اسفند ۱۴۰۴) در وضعیت ناسالم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز کنترل و پایش هوای اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان البرز، ایستگاه‌های سنجش، شاخص آلودگی هوای شهرستان‌های ساوجبلاغ ۱۴۱، کرج ۱۱۵ و نظرآباد ۱۱۳ گزارش‌شده که ناسالم برای گروه‌های حساس ازجمله کودکان، افراد مسن، بیماران قلبی و تنفسی است.

مطابق با تعریف شرکت کنترل کیفیت هوا، شاخص اندازه‌گیری آلودگی هوا بر اساس استاندارد EPA که در بسیاری از کشورهای دنیا و ازجمله ایران مورداستفاده است دارای تقسیم‌بندی شامل صفر تا ۵۰ پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه، ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم، ۳۰۰ تا ۵۰۰ خطرناک است.

گفتنی است استان البرز دارای ۱۳ ایستگاه سنجش آلودگی هوا است.

کد خبر 6755029

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها