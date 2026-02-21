۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در البرز پیش بینی می شود

وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در البرز پیش بینی می شود

کرج - مدیرکل هواشناسی البرز از پیش‌بینی وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در البرز خبر داد.

کامران حقی‌آبی، مدیرکل هواشناسی استان البرز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی عددی، اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌بینی، تا چند روز آینده وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در استان البرز مورد انتظار است.

وی افزود: طبق پیش‌بینی‌ها، از امروز تا دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴، آسمان استان به‌صورت صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد شدید و افزایش گردوخاک خواهد بود و در برخی ساعات نقاطی از استان با غبار محلی مواجه می‌شود.

مدیرکل هواشناسی البرز ادامه داد: روز دوشنبه با نفوذ یک سامانه ضعیف جوی، به‌تدریج افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود که این شرایط تا روز سه‌شنبه ۵ اسفند نیز ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس جدول داده‌های پایش استان، در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین دما در شهرستان اشتهارد و ساوجبلاغ ۱۹ درجه و کمترین دما در طالقان ۴ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.

حق آبی از مردم و کشاورزان خواست در این مدت نکات ایمنی را رعایت کرده و از هرگونه فعالیت در فضای باز و کوهستانی در هنگام وزش باد شدید خودداری کنند، همچنین رانندگان با توجه به کاهش دید افقی و گردوخاک احتمالی احتیاط لازم را داشته باشند.

کد خبر 6755119

