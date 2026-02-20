۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۱

نورپور: فتنه اخیر کودتایی طراحی‌شده از سوی آمریکا و اسرائیل بود

کرج ـ امام‌جمعه کمالشهر حوادث اخیر را کودتایی طراحی‌شده از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و تأکید کرد: این توطئه با هوشیاری مردم و فداکاری نیروهای مسلح خنثی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمود نورپور در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه کمالشهر با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع مردم آذربایجان شرقی، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب حوادث اخیر را نه اعتراض و اغتشاش، بلکه کودتایی دانستند که زیر پای مردم شجاع ایران له شد.

وی افزود: به گفته معظم‌له، دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی با همکاری برخی کشورهای منطقه، طی یک برنامه‌ریزی طولانی‌مدت اقدام به شناسایی و جذب افراد شرور کرده و با آموزش، تأمین مالی، امکانات و سلاح، آنان را به داخل کشور هدایت کردند تا به مراکز حساس نظامی، زیرساختی و دولتی حمله کنند.

امام‌جمعه کمالشهر با اشاره به برخی اقدامات خشونت‌آمیز رخ‌داده در جریان این حوادث، تصریح کرد: سیاست طراحان این آشوب‌ها، ایجاد ناامنی و سست کردن پایه‌های نظام بود، اما با فداکاری بسیج، سپاه، نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی، این توطئه شکست خورد.

نورپور راهپیمایی‌های ۲۲ دی و ۲۲ بهمن را از جلوه‌های نصرت الهی برشمرد و گفت: حضور گسترده مردم درصحنه، دشمن را مأیوس و ملت ایران را پیروز کرد و این پیروزی باید با هوشیاری، اتحاد ملی و استمرار حضور مردم صیانت شود.

وی با اشاره به بخش دیگری از بیانات رهبر انقلاب، افزود: معظم‌له تأکید کردند مردم با آرامش خاطر و اعتمادبه‌نفس به زندگی، تحصیل، تجارت و کسب‌وکار خود بپردازند و اگر تهدیدی وجود دارد، دستگاه‌های خنثی‌کننده تهدید نیز آماده هستند.

تهدیدهای آمریکا موضوع تازه‌ای نیست

خطیب جمعه کمالشهر بابیان اینکه تهدیدهای آمریکا موضوع تازه‌ای نیست، اظهار کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بااقتدار و آمادگی کامل در برابر هرگونه تعرض ایستاده‌اند و دشمنان به‌خوبی می‌دانند در صورت هرگونه خطا، پاسخ قاطعی دریافت خواهند کرد.

نورپور در ادامه با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب به مسئولان دولتی، گفت: مسئولان باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده کشور، تلاش مضاعفی برای مهار تورم و اصلاح وضعیت ارزش پول ملی انجام دهند.

وی همچنین با اشاره به اظهارات رهبر انقلاب درباره ماجرای «جزیره بدنام آمریکایی» و پرونده جفری اپستین افزود: این ماجرا نمونه‌ای از انبوه مفاسد اخلاقی و انسانی در غرب است و نشان می‌دهد مدعیان حقوق بشر خود گرفتار فسادهای گسترده هستند.

قانون شوراها نیازمند بازنگری و اصلاح است

امام‌جمعه کمالشهر در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و گفت: قانون شوراها نیازمند بازنگری و اصلاح است، اما نقش شوراها در عمران و آبادانی شهرها بسیار مهم و تعیین‌کننده است و مردم باید در انتخاب افراد صالح، کاردان، متدین و پاک‌دست دقت مضاعف داشته باشند.

نورپور از نمایندگان مجلس و هیأت‌های بررسی صلاحیت‌ها نیز خواست با دقت و عدالت، هم از تضییع حقوق افراد جلوگیری کنند و هم مصالح شهرها را مدنظر قرار دهند.

وی در پایان با ابراز تأسف از برخی هنجارشکنی‌ها و تظاهر به روزه‌خواری در جامعه اسلامی، تصریح کرد: مسئولان و آحاد مردم وظیفه‌دارند نسبت به این منکر آشکار حساس باشند و در چارچوب قانون با آن مقابله کنند.

