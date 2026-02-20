به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین محمود نورپور در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه کمالشهر با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع مردم آذربایجان شرقی، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب حوادث اخیر را نه اعتراض و اغتشاش، بلکه کودتایی دانستند که زیر پای مردم شجاع ایران له شد.
وی افزود: به گفته معظمله، دستگاههای اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی با همکاری برخی کشورهای منطقه، طی یک برنامهریزی طولانیمدت اقدام به شناسایی و جذب افراد شرور کرده و با آموزش، تأمین مالی، امکانات و سلاح، آنان را به داخل کشور هدایت کردند تا به مراکز حساس نظامی، زیرساختی و دولتی حمله کنند.
امامجمعه کمالشهر با اشاره به برخی اقدامات خشونتآمیز رخداده در جریان این حوادث، تصریح کرد: سیاست طراحان این آشوبها، ایجاد ناامنی و سست کردن پایههای نظام بود، اما با فداکاری بسیج، سپاه، نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی، این توطئه شکست خورد.
نورپور راهپیماییهای ۲۲ دی و ۲۲ بهمن را از جلوههای نصرت الهی برشمرد و گفت: حضور گسترده مردم درصحنه، دشمن را مأیوس و ملت ایران را پیروز کرد و این پیروزی باید با هوشیاری، اتحاد ملی و استمرار حضور مردم صیانت شود.
وی با اشاره به بخش دیگری از بیانات رهبر انقلاب، افزود: معظمله تأکید کردند مردم با آرامش خاطر و اعتمادبهنفس به زندگی، تحصیل، تجارت و کسبوکار خود بپردازند و اگر تهدیدی وجود دارد، دستگاههای خنثیکننده تهدید نیز آماده هستند.
تهدیدهای آمریکا موضوع تازهای نیست
خطیب جمعه کمالشهر بابیان اینکه تهدیدهای آمریکا موضوع تازهای نیست، اظهار کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بااقتدار و آمادگی کامل در برابر هرگونه تعرض ایستادهاند و دشمنان بهخوبی میدانند در صورت هرگونه خطا، پاسخ قاطعی دریافت خواهند کرد.
نورپور در ادامه با اشاره به توصیههای رهبر معظم انقلاب به مسئولان دولتی، گفت: مسئولان باید با بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده کشور، تلاش مضاعفی برای مهار تورم و اصلاح وضعیت ارزش پول ملی انجام دهند.
وی همچنین با اشاره به اظهارات رهبر انقلاب درباره ماجرای «جزیره بدنام آمریکایی» و پرونده جفری اپستین افزود: این ماجرا نمونهای از انبوه مفاسد اخلاقی و انسانی در غرب است و نشان میدهد مدعیان حقوق بشر خود گرفتار فسادهای گسترده هستند.
قانون شوراها نیازمند بازنگری و اصلاح است
امامجمعه کمالشهر در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و گفت: قانون شوراها نیازمند بازنگری و اصلاح است، اما نقش شوراها در عمران و آبادانی شهرها بسیار مهم و تعیینکننده است و مردم باید در انتخاب افراد صالح، کاردان، متدین و پاکدست دقت مضاعف داشته باشند.
نورپور از نمایندگان مجلس و هیأتهای بررسی صلاحیتها نیز خواست با دقت و عدالت، هم از تضییع حقوق افراد جلوگیری کنند و هم مصالح شهرها را مدنظر قرار دهند.
وی در پایان با ابراز تأسف از برخی هنجارشکنیها و تظاهر به روزهخواری در جامعه اسلامی، تصریح کرد: مسئولان و آحاد مردم وظیفهدارند نسبت به این منکر آشکار حساس باشند و در چارچوب قانون با آن مقابله کنند.
