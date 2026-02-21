۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۴۸

فوت ۱۱ نفر در لرستان به دلیل برق‌گرفتگی

خرم‌آباد - مدیرکل پزشکی قانونی لرستان از فوت ۱۱ نفر در این استان به دلیل برق‌گرفتگی طی ۹ماهه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فارسی نژاد در سخنانی، اظهار داشت: در ۹ماهه نخست امسال، تعداد ۱۱ نفر در اثر برق‌گرفتگی در سطح استان لرستان جان خود را ازدست‌داده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، هشت نفر مرد و سه نفر زن بوده‌اند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۱۳ نفر بر اثر برق‌گرفتگی فوت کرده بودند، نشان‌دهنده کاهش دونفری تلفات است.

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در استفاده از تجهیزات برقی، تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از این حوادث با افزایش آگاهی عمومی، رعایت اصول ایمنی و توجه به هشدارهای کارشناسی قابل‌پیشگیری است و همکاری دستگاه‌های اجرایی و شهروندان می‌تواند نقش مؤثری در کاهش بیشتر این آمار داشته باشد.

