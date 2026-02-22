به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که این آزمایش میتواند بیماری کرون را سالها قبل از بروز علائم پیشبینی کند و تشخیص زودهنگام، درمان و حتی پیشگیری را ممکن سازد.
محققان گفتند که این آزمایش پاسخ ایمنی فرد به فلاژلین، پروتئینی که در باکتریهای روده یافت میشود، را اندازهگیری میکند. این پاسخ در افراد مدتها قبل از ابتلا به بیماری کرون افزایش مییابد.
دکتر «کنت کرویتورو»، محقق ارشد و دانشمند بالینی از موسسه تحقیقاتی لوننفلد-تاننباوم مونت سینای در تورنتو کانادا، گفت: «ما میخواستیم بدانیم: آیا افرادی که در معرض خطر هستند و اکنون سالم هستند، این آنتیبادیها را علیه فلاژلین دارند؟»
کرویتورو در یک بیانیه خبری گفت: «ما بررسی کردیم، اندازهگیری کردیم و بله، در واقع، حداقل برخی از آنها این آنتی بادی را داشتند.»
طبق گفته بنیاد کرون و کولیت، بیماری کرون باعث التهاب مزمن دستگاه گوارش میشود. علائم شامل اسهال مداوم، خونریزی مقعدی، گرفتگی عضلات شکم و یبوست است.
برای مطالعه جدید، محققان ۷۷ نفر از بستگان افراد مبتلا به کرون که خودشان به این بیماری مبتلا شده بودند را با ۳۰۴ نفر از افرادی که به این بیماری مبتلا نشده بودند، مقایسه کردند.
نتایج نشان داد در میان افرادی که به کرون مبتلا شدند، بیش از یک سوم (۲۸ نفر) پاسخ آنتیبادی فلاژلین بالایی نشان دادند. این پاسخها در خواهر و برادرها قویتر بود.
محققان گفتند که این پاسخ پیش از بیماری به فلاژلین همچنین با التهاب روده و مشکلات عملکرد روده فرد مرتبط است که هر دو از ویژگیهای بیماری کرون هستند.
این مطالعه نشان داد که معمولاً یک فرد تقریباً دو سال و نیم پس از آنکه نمونههای خون، آنتیبادیهای فلاژلین بالایی را نشان دادند، به کرون مبتلا میشود.
کرویتورو گفت:«این نتایج نشان میدهد که یک واکنش ایمنی خاص شامل فلاژلین ممکن است به تحریک کرون کمک کند.»
این موضوع به محققان هدف جدیدی برای بررسی در جستجوی درمان و پیشگیری از بیماری کرون میدهد.
