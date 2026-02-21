شیطان‌ صفتی عریان مقابل قرآن

خبرگزاری مهر - مجله مهر: بعضی حرف‌ها فقط یک اظهار نظر ساده نیستند؛ عبور از یک مرزند مرزهایی که خط قرمز اعتقادی میلیاردها انسان را در سراسر جهان دربر می‌گیرد. پست اخیر ‌علی کریمی از همین جنس بود؛ تهدید به قرآن‌سوزی! گستاخی بزرگی که چیزی جز اهانت به مقدس‌ترین باور یک میلیارد انسان نبود. او حالا این روزها از خط قرمزی گذشته که قرن‌ها در این سرزمین حرمت داشته و دارد.

کریمی که به خیال خودش یکی از سردمداران مبارزه برای آزادی است حالا شبیه یک بازنده تمام عیار است. بازنده‌ای که خشمگین‌تر و واضح‌تر از هرروز نشان داده که رویکرد این چند ساله گذشته‌اش بیشتر از آزادی بوی توحش و فاشیسم می‌دهد. توحشی که فقط نشان از سردرگمی، آشفتگی و به در و دیوار زدن است وگرنه کسی مثل او باید خوب بداند که قرآن، این کتاب مقدس، برای جامعه ایرانی، بخشی از هویت شخصی و خانوادگی‌شان است؛ چیزی که کنار سفره عقد و هفت سین بوده، پای ثابت بدرقه مسافران محسوب می‌شده، در خانه‌ها و طاقچه‌های ایرانی با احترام جا داشته و حالا تهدید به سوزاندن آن، یعنی بی‌اعتنایی کامل به احساسات یک ملت؛ که نه رنگ و بوی آریایی که یادآور وحشیگری‌های ارتش چنگیز مغول است.

اتفاقی که پشت آن یک پیام مهم دارد آن هم اینکه اپوزیسیونی که نسخه‌ای برای اقتصاد و سیاست ندارد و از ارائه یک برنامه روشن، درمانده و برای رسیدن به مسند قدرت منتظر اشغال خارجی ایران است، حالا عریان تر از همیشه نقاب از چهره برمی‌دارد و به قرآن‌سوزی می‌رسد، در واقع اعلام می‌کند که اندک احترامی برای باورها و اعتقادات مردم قائل نیست و این شاید تلخ‌ترین بخش ماجراست: سقوطی که حالا با هتک حرمت در حال رقم خوردن است و حتی شکایت اهل تسنن ایران را در برداشته و بعید نیست که با خشم همه مسلمانان سراسر جهان سرنوشتی شبیه سلمان رشدی و همه هتاکان به قرآن را برای کریمی رقم بزند . قرآنی که حکایتش شبیه خورشیدی است که به خیال خودشان برای خاموشی بر آن خاک ‌می‌پاشند.

بعد از هتک حرمت کریمی این اتفاق با واکنش کاربران فارسی‌زبان زیادی همراه شد. عده‌ای بعد از این اتفاق از عاقبت این توهین بی‌شرمانه و هتک حرمت نوشتند و از این گفتند که عاقبت هتاکان به قرآن طی همه این سال‌ها یا مرگ بوده یا خانه‌نشینی عاجزانه برای تمام عمر.

اما یکی از قابل تامل‌ترین واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به توطئه کریمی مربوط می‌شد به اظهار نظری که می‌گفت پست‌های رادیکال او بیشتر از دلسوزی برای جوانان ایرانی حکم تله‌ای را دارد که آنها را به کام مرگ و اعدام سوق می‌دهد؛ تا جایی که یکی از کاربران نوشت:"علی کریمی یا نمی‌فهمه چی میگه یا به اعدامیای بیشتری احتیاج داره! "

برخی دیگر هم معتقد بودند که این پست و فراخوان برای قرآن‌سوزی یک اعتراف ناخواسته و تمام و کمال به حساب می‌آمده چون اپوزسیون و سلطنت‌طلبانی که تا دیروز معتقد بودند که آتش زدن مساجد و قرآن‌ها در آشوب‌ها کار آنها نیست حالا مستقیم تهدید به آتش‌زدن کتاب مقدس یک میلیارد مسلمان می‌کنند.

برخی دیگر هم از این حرف زده‌اند که این حرکت او بیشتر از اینکه جنبه مبارزه با حکومت ایران را داشته باشد حکم در افتادن با مقدسات و خط قرمز همه مسلمانان در سراسر جهان است.

گروهی هم بر این باور بودند که اهانت‌های او که نه مایه خدشه دار کردن قرآن که باعث زیر سوال رفتن و سرآغاز هلاکت خود کریمی می‌شود تا جایی که کاربری در واکنش به این ماجرا نوشت: کی شود دریا ز پوز سگ نجس!؟

بعضی از کابران هم از این می‌گفتند که فراخوان او مبنی برای اهانت و قرآن سوزی بیشتر از هر بار واضح و عریان شرایط را برای انتخاب جبهه حق و باطل فراهم کرده است. کاربری در این باره نوشت: ترجیحم اینه که کنار امثال هادی چوپانی وایسم که هم قهرمانه هم وطن‌دوست و هم محب علی!

یکی دیگر از کاربران هم درباره اسما گفته، که با ناتوانی جسمیش حافظ قرآنه و درد و بلاش بخوره تو سر کریمی ملعون.

و نگرانی کاربر دیگری هم این بود که نگرانم برای جوان‌ها و نوجوان‌های هیجان زده‌ای که به حرف این اجامر تحریک شوند و به خیال‌براندازی قرآن آتش بزنند.