حجت‌الاسلام والمسلمیم علی مهدی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن پنج نمازجمعه در این ماه و تقارن آن با شب‌های قدر، سالروز ولادت امام حسن مجتبی(ع) و عید سعید فطر، طرح «ایران همدل» با رویکرد گره‌گشایی از مردم عزیز ایران اسلامی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی با کمیته امداد امام خمینی(ره)، دفتر نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه افزود: این طرح با محوریت مساجد و مصلاها دنبال خواهد شد و هدف آن حمایت از اقشار مستضعف در دهک‌های یک تا چهار جامعه است. رییس ستاد نماز جمعه قم با بیان اینکه در نمازجمعه‌ها دو محور اصلی مورد توجه خواهد بود، گفت: نخست، جمع‌آوری کمک برای تأمین جهیزیه زوج‌های نیازمند است که برای هر سری جهیزیه مبلغ ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده و به هر میزان که از سوی نمازگزاران جمع‌آوری شود، کمیته امداد نیز به همان میزان مشارکت خواهد داشت. هدف‌گذاری این است که هر پایگاه حداقل سه تا چهار جهیزیه تأمین کند.

وی دومین محور را جمع‌آوری کمک برای تهیه پوشاک و کفش عنوان کرد و افزود: برای هر نفر سرانه دو میلیون تومان در نظر گرفته شده و ملاک، تأمین اعتبار مالی است؛ البته در صورت تمایل خیرین، دریافت اقلام نو نیز امکان‌پذیر خواهد بود و اقلام دست‌دوم پذیرفته نمی‌شود. مدیر دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قم با تأکید بر نقش مساجد در قالب «مسجد همدل» تصریح کرد: در کنار برگزاری افطارهای ساده، اولویت با تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی برای نیازمندان محله است تا در آستانه نوروز و ماه رمضان، گره‌ای از مشکلات معیشتی آنان گشوده شود.

وی همچنین به اجرای «طرح اکرام ایتام» اشاره کرد و گفت: حمایت از فرزندان زیر ۱۸ سال می‌تواند به‌صورت فردی از طریق سامانه مربوطه و یا به‌صورت متمرکز از سوی مسجد انجام شود و مبالغ ماهانه بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای هر یتیم در نظر گرفته شده است. حجت‌الاسلام مهدی‌زاده در پایان از ائمه جمعه خواست با برگزاری جلسات هماهنگی با ائمه جماعات، زمینه اجرای هرچه بهتر این برنامه‌ها را فراهم کنند و گفت: در یکی از شب‌های ماه مبارک رمضان نیز نشست صمیمانه‌ای با حضور ائمه جمعه و جماعات برگزار خواهد شد و اقلام تبلیغی طرح در اختیار مساجد قرار می‌گیرد.