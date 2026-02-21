۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۳۸

سوال روز سوم مسابقه زندگی با آیه ها در استان زنجان؛ پاسخ سوال روز دوم

زنجان-سوال مسابقه سوم طرح «زندگی با آیه ها» در روز شنبه ۲ اسفند ویژه استان زنجان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سوال مسابقه زندگی با آیه ها سوال_روز_سوم مفهوم آیه ۲۶۸ سوره بقره « الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا » در کدام گزینه بیان شده است ؟

۱- از زیادی دشمن نهراسید

۲- تمام عزت نزد خداست

۳-ببخش تا بخشیده شوی

۴-روش فریب شیطان، ترساندن از فقر است

لطفا فقط عدد گزینه صحیح را برای ۳۰۰۰۱۴۳۱ ارسال نمایید. به قید قرعه روزانه به ۱۰ نفر جایزه ۱۰ میلیون ریالی اهدا می گردد.

جواب سوال روز دوم

گزینه ۲ دعا جهت افزایش صبر و ثبات قدم

