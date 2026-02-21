بیش از ۶۵ هزار مدرک تحصیلی نامزدهای شوراهای اسلامی شهر صحت سنجی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، عباس قنبری باغستان معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان با اشاره به صحت سنجی بیش از ۶۵ هزار مدرک تحصیلی نامزدهای انتخاباتی هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر گفت: براساس یک سازوکار اجرایی و هماهنگ بین تمامی ارکان آموزش عالی کشور اعم از دانشگاه های وابسته به وزارت عتف، دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت، شعب دانشگاه آزاد، حوزه های علمیه و... و. ، تمامی فرایندهای مربوط به صحت سنجی مدارک تحصیلی نامزدهای انتخاباتی در یک بازه زمانی یک هفته ای انجام شد.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان با اشاره به مرجعیت این سازمان در صحت سنجی تمامی مدارک تحصیلی کشور افزود: از مجموع ۶۵ هزار و ۸۳ مدرک تحصیلی نامزدهای انتخاباتی که از وزارت کشور دریافت شد، ۳۰ هزار و ۷۰۱ مدرک مربوط به دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، ۳۱ هزار و ۴۴۱ مدرک مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی، یک هزار و ۱۷۹ مدرک مربوط به دانشگاه های وزارت بهداشت، و یک هزار و ۷۶۲ مدرک مربوط به حوزه های علمیه بوده است.

قنبری باغستان با اشاره به پیچیده بودن فرایند صحت سنجی مدارک تحصیلی نامزدهای انتخاباتی افزود: صحت سنجی مدارک تحصیلی مستلزم پایش های چند مرحله ای از منظر اصالت، تعلق، انطباق و ... است و به همین دلیل زمان بر است. با اینحال، خوشبختانه با توجه به بلوغ پایگاه اطلاعات مدارک تحصیلی کشور(پامتک)، در این دوره بیش از نیمی از مدارک تحصیلی (۵۳.۵%) با استفاده از ظرفیت این پایگاه به صورت سیستمی و برخط انجام شد و این پایگاه با دارا بودن بیش از ۲۱ میلیون داده، نقش موثر و کمک شایانی در صحت سنجی مدارک تحصیلی نامزدهای انتخاباتی ایفا کرد.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان افزود: همچنین تعداد ۳۰ هزار و ۲۳۸ مدرک تحصیلی (۴۶.۵%) نامزدهای انتخاباتی نیز از طریق سازوکار طراحی شده و هماهنگی با بیش از یک هزار واحد دانشگاهی در سراسر کشور صحت سنجی شد. ضمن آنکه از تعداد، ۲۲ هزار و ۱۶۴ مدرک فقط مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.

همه دارندگان مدارک تحصیلی رسمی برای دریافت کد صحت اقدام کنند

قنبری باغستان همچنین با اشاره به درپیش بودن هفتمین دوره انتخابات شوارهای اسلامی روستا از تمامی نامزدهای انتخاباتی خواست تا به منظور تسریع در صحت سنجی مدارک تحصیلی شان، هرچه سریعتر نسبت به دریافت کد صحت تحصیلی اقدام نمایند.

این مقام سازمان امور دانشجویان با اشاره به مرجعیت پایگاه اطلاعات مدارک تحصیلی کشور(پامتک) در صحت سنجی اصالت مدارکی تحصیلی افزود: لازم است تمامی دارندگان مدارک تحصیلی رسمی از طریق مراجعه به سامانه www.codesehat.ir نسبت به دریافت کد صحت الکترونیکی ۲۰ رقمی برخط (شناسه یکتا) از این پایگاه اقدام نمایند.

وی با اشاره به اهمیت کد صحت در فرایند صحت سنجی مدارک تحصیلی خاطر نشان ساخت که در صورت وجود کد صحت ۲۰ رقمی (شناسه یکتا)، تایید مدارک تحصیلی متقاضیان به صورت آنی، برخط و اعلامی به وزارت کشور اعلام می گردد.