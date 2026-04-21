به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان؛ سامانه ملی کد صحت مدارک تحصیلی کشور به نشانی https://codesehat.ir به منظور ارائه خدمات دولت الکترونیک و هوشمند در زمینه استعلام مدارک تحصیلی راه اندازی شده است.

ضروری است کلیه دانش آموختگان آموزش عالی (دولتی و غیر دولتی) داخل و خارج از کشور با مراجعه به این سامانه نسبت به دریافت شناسه یکتای مدرک تحصیلی (کد صحت الکترونیکی ۲۰ رقمی برخط) هر یک از مدارک تحصیلی دانشگاهی به صورت جداگانه اقدام نمایند.

لازم به یادآوری است، مطابق قوانین و مقررات مرتبط و مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور، از ابتدای سال دوم قانون برنامه هفتم پیشرفت (۱۴۰۴)، استعلام صحت مدارک تحصیلی آموزش عالی از طریق وجود شناسه یکتا و به صورت برخط صورت می‌پذیرد و مدارک تحصیلی دانشگاهی فاقد این شناسه در فرایند اعتبارسنجی برای دستگاه ها و سازمان های اجرایی مورد قبول نخواهند بود.