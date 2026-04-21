  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

سازمان دانشجویان:

مدارک فاقد شناسه یکتا اعتبارسنجی نمی‌شوند

طبق اعلام سازمان اموردانشجویان ضروری است کلیه دانش آموختگان(دولتی و غیر دولتی)داخل و خارج با مراجعه به سامانه ملی کد صحت مدارک تحصیلی کشور نسبت به دریافت شناسه یکتای مدرک تحصیلی اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان؛ سامانه ملی کد صحت مدارک تحصیلی کشور به نشانی https://codesehat.ir به منظور ارائه خدمات دولت الکترونیک و هوشمند در زمینه استعلام مدارک تحصیلی راه اندازی شده است.

ضروری است کلیه دانش آموختگان آموزش عالی (دولتی و غیر دولتی) داخل و خارج از کشور با مراجعه به این سامانه نسبت به دریافت شناسه یکتای مدرک تحصیلی (کد صحت الکترونیکی ۲۰ رقمی برخط) هر یک از مدارک تحصیلی دانشگاهی به صورت جداگانه اقدام نمایند.

لازم به یادآوری است، مطابق قوانین و مقررات مرتبط و مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور، از ابتدای سال دوم قانون برنامه هفتم پیشرفت (۱۴۰۴)، استعلام صحت مدارک تحصیلی آموزش عالی از طریق وجود شناسه یکتا و به صورت برخط صورت می‌پذیرد و مدارک تحصیلی دانشگاهی فاقد این شناسه در فرایند اعتبارسنجی برای دستگاه ها و سازمان های اجرایی مورد قبول نخواهند بود.

کد مطلب 6807263
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها