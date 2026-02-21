به گزارش خبرگزاری مهر، «شبکه مروجین کتاب و کتابخوانی» همزمان با برگزاری سیوسومین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم، از دوم تا شانزدهم اسفند ۱۴۰۴، در مصلای امام خمینی(ره) تهران، آغاز بهکار کرد.
این برنامه بهعنوان یکی از طرحهای جدید نهاد کتابخانههای عمومی کشور، با حضور ۲۵ نفر از اساتید و حافظان قرآن کریم، نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه اجرا میشود و با توجه به فضای معنوی نمایشگاه و نیازهای فکری و فرهنگی مراجعهکنندگان، به تبیین و ترویج آموزههای این سه گنجینه اصیل اسلامی میپردازد.
در قالب این شبکه، مروجان با رویکردی مسئلهمحور، تلاش میکنند با بهرهگیری از معارف قرآن کریم، نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه، پاسخگوی پرسشها و دغدغههای مخاطبان باشند و زمینه انس بیشتر بازدیدکنندگان با منابع اصیل دینی و فرهنگ مطالعه را فراهم کنند.
نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم گام نخست اجرایی این شبکه بهشمار میرود و برنامهریزی شده است در گام دوم، همزمان با نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، دامنه فعالیتهای آن به حوزههای متنوع کتاب و کتابخوانی ازجمله تاریخ، ادبیات، دین، فلسفه، روانشناسی، علوم اجتماعی، هنر و کودک و نوجوان گسترش یابد.
در ادامه و با اتکا به زیرساختهای گسترده نهاد کتابخانههای عمومی کشور در سراسر کشور، شبکه مروجین کتاب و کتابخوانی، بهصورت ملی در استانها، شهرستانها و روستاها توسعه خواهد یافت و با بهرهگیری از ظرفیتهای فناوری، بستر ارتباطی منسجمتری برای کنشگری فرهنگی فراهم میشود. همچنین امکان جذب و ساماندهی علاقهمندان به حوزه کتاب و کتابخوانی، برای عضویت در این شبکه، همزمان با برگزاری نمایشگاه قرآن و پس از آن، پیشبینی شده است.
همافزایی با سایر ظرفیتهای فرهنگی ازجمله مساجد، مدارس، دانشگاهها و کانونهای فرهنگی میتواند نقش مؤثری در تقویت فرهنگ کتاب و کتابخوانی، ارتقای آگاهی عمومی و فراهمسازی زمینههای لازم برای فرهنگسازی در میان نسل جدید ایفا کند.
نظر شما