به گزارش خبرگزاری مهر، کودکان و نوجوانان علاقهمند در سراسر کشور میتوانند با مراجعه به مراکز فرهنگیهنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۴ جلد کتاب را بهصورت همزمان امانت بگیرند و در مدت ۱۴ روز مطالعه کنند.
این پویش با عنوان «قرار ملی کتابخوانی کودکان و نوجوانان از رمضان تا نوروز» اجرا میشود و تلاش دارد با ایجاد فرصتی شیرین و انگیزهبخش، زمینه مطالعه مستمر و تقویت عادت به کتابخوانی را در این روزها فراهم کند. استفاده از ظرفیت کتابخانههای کانون پرورش فکری در سراسر کشور و تشویق اعضا به بهرهمندی بیشتر از منابع مطالعاتی، از دیگر اهداف اجرای این طرح عنوان شده است.
علاقهمندان تا پایان روز ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ فرصت دارند با مراجعه به نزدیکترین مرکز کانون پرورش فکری در شهر یا استان خود، در این پویش کتابخوانی که از سوی اداره کل آفرینشهای فرهنگی کانون برگزار میشود، شرکت کنند.
