به گزارش خبرگزاری مهر، قرآن بهعنوان کتابی فراتر از زمان، با هر نسلی به زبانی جدید سخن می گوید. حال، روزگار هوش مصنوعی است که زبان خودش را دارد و در قاعده خود می گنجد. مسابقه «از آیه تا روایت»، کنکاش و تدبری جذاب و ادیبانه در کتاب قرآن است. این رویداد به مناسبت ماه مبارک رمضان، ویژه گروههای سنی نوجوان و بزرگسال برگزار میشود.
در این رقابت، شرکتکنندگان یکی از سورههای قرآن (بهصورت کامل یا بخشی از آن سوره) که جذابیت روایی دارد را به کمک ابزار مولد متن در هوش مصنوعی در قالب نظم یا نثر فارسی، روایت میکنند.
نقطه عطف این رویداد، تسلط و اِشرافِ شرکتکنندگان بر محتوای سورهها، آیهها و قصص قرآنی است که براساس آنها بتوانند دقیقترین و کاملترین پرامپت (متن درخواست) خود را به ابزار هوش مصنوعی بدهند تا بهترین شعر یا متن ادبی را تولید کنند.
علاقهمندان به شرکت در این مسابقه ملی میتوانند تا ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۴، آثار خود را در قالبهای شعر و متن در سامانه کتابخووون به نشانی ketabkhooon.ir بارگذاری کنند. آثار در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۲ اسفند توسط داوران ارزیابی میشوند و برگزیدگان برای تقدیر به استانها معرفی خواهند شد.
