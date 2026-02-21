به گزارش خبرنگار مهر ،حجت‌الاسلام احسان الله محمدی صبح شنبه در آیین افتتاحیه برنامه های ماه مبارک رمضان بسیج اقشار در حسینیه میثم تمار با اشاره به توصیه پیامبر اکرم(ص) درباره استغفار اظهار کرد: پیامبر(ص) مؤمنان را به استغفار فراخوانده‌اند و این موضوع باید در زندگی فردی و اجتماعی جدی گرفته شود.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه قدس گیلان افزود:در کار فرهنگی نیز باید استغفار کنیم؛ زیرا ضعف‌ها و کوتاهی‌هایی داشته‌ایم که آثار آن در جامعه دیده می‌شود.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از این ضعف‌ها گفت: وقتی فردی وصیت می‌کند نذر غیرمتعارف داشته یا کسی مسجد و قرآن را می‌سوزاند، این‌ها نشانه خلأ فرهنگی است

حجت الاسلام محمدی تصریح کرد: این وضعیت به همه ما مربوط است؛ معلمان، روحانیون، سازمان‌ها، آموزش‌وپرورش، تبلیغات، ارشاد، بسیج و دیگر نهادها در این زمینه مسئول‌اند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه قدس گیلان با اشاره به نقش بصیرت در مدیریت بحران‌ها اظهار کرد:گاهی کلام ولیّ فقیه را درست نمی‌فهمیم، به شناخت لازم نمی‌رسیم یا حتی در دل نسبت به آن ناخشنودی داریم. اگر کوتاهی کرده‌ایم باید از خداوند طلب بخشش کنیم؛ زیرا سنت الهی در برابر غفلت‌های مداوم سخت است و نمونه‌های آن در سرگذشت اقوامی مانند ثمود دیده می‌شود.

وی ماه‌های شعبان و رمضان را فرصتی برای بازنگری دانست و افزود:این گناهان گاهی از سر نادانی و جهل است و اگر ادامه یابد، عذاب الهی شدت می‌گیرد.

طهارت دل و قبولی عبادت

حجت‌الاسلام محمدی با اشاره به سخن مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی گفت: اگر لباس نمازگزار نجس باشد، نماز پذیرفته نیست؛ در حالی که لباس تنها پوسته‌ای بیرونی است. حال اگر دل انسان آلوده به کینه، حسد و آلودگی اخلاقی باشد، چگونه می‌توان انتظار قبولی عبادت را داشت؟!

وی با بیان اینکه عبادت دو بخش دارد صحت و قبولی،افزود: طهارت، وضو و قبله شرط صحت‌اند؛ اما شرط قبولی، پاکی دل و نداشتن کینه و حسد است. کسی که نمازش او را از گناه باز ندارد، از خدا دورتر می‌شود.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان با تاکید به خدمت با نیت خالص گفت:خدمت به مردم زمانی اثرگذار است که با اخلاص همراه باشد. اگر نیت‌ها آلوده شود، خروجی کارها نیز ضعیف خواهد شد. جامعه زمانی رشد می‌کند که خدمت‌گزاران آن، نیت الهی و پاک داشته باشند.

وی افزود:اخلاص در خدمت، همان‌قدر اهمیت دارد که اخلاص در عبادت؛ زیرا هر دو مسیر تقرب به خداوند هستند و هر دو می‌توانند جامعه را از آسیب‌های اخلاقی و فرهنگی دور کنند.

حجت‌الاسلام محمدی توبه، مراقبه و اخلاص را سه مسیر اصلی برای اصلاح و رشد معنوی عنوان کردو گفت اگر این سه اصل در زندگی ما جاری شود، خداوند دست ما را خواهد گرفت و عبادات ما مقبول خواهد شد.