به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احسانالله محمدی ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح برنامههای ماه مبارک رمضان در حسینیه شهدای سپاه قدس گیلان با اشاره به جایگاه تربیتی این ماه اظهار کرد: ماه رمضان فرصتی است که انسان را از دانستن به فهمیدن میرساند و زمینه انسانسازی را فراهم میکند.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه قدس گیلان با بیان اینکه خوشا به حال کسانی که قدر این ماه را میدانند، افزود: ماه رمضان ظرفیت عظیمی برای بازسازی معرفتی و اخلاقی انسان دارد و باید از این فرصت برای تقویت ارتباط با قرآن بهره گرفت.
تدبر در قرآن مهمتر از کثرت قرائت
وی با اشاره به سفارشهای مؤکد دینی درباره قرائت قرآن در ماه رمضان گفت: در روایات آمده است که اگر کسی در این ماه حتی یک آیه از قرآن را تلاوت کند، گویی ختم قرآن انجام داده است.
حجتالاسلام محمدی با استناد به فرمایشات علی بن ابیطالب افزود: تدبر در آیات الهی از کم و زیاد خواندن قرآن مهمتر است و آنچه انسان را متحول میکند، فهم عمیق معارف الهی است.
وی با اشاره به سیره روحالله خمینی تصریح کرد: امام خمینی(ره) در ماه مبارک رمضان روزانه چندین جزء قرآن تلاوت میکردند و این نشاندهنده اهمیت انس با قرآن در این ماه است؛ با این حال، تدبر و تعقل باید همراه قرائت باشد تا انسان از معارف آن بهرهمند شود.
رمضان؛ بستر تهذیب نفس و عقلانیت
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه قدس گیلان با بیان اینکه جاهل را میتوان با آموزش آگاه کرد، اما عاقل کردن انسان دشوارتر است، گفت: جهل علمی با درس و تفسیر برطرف میشود، اما جهالتزدایی و رسیدن به عقلانیت نیازمند تهذیب نفس است و ماه رمضان بهترین فرصت برای این مسیر به شمار میرود.
وی افزود: عالم بودن با عاقل بودن متفاوت است؛ ممکن است فردی دانش داشته باشد اما از عقلانیت اخلاقی برخوردار نباشد. مشکل امروز جامعه کمبود علم نیست، بلکه کمبود عقلانیت اخلاقی است.
حجتالاسلام محمدی با تأکید بر اینکه صداقت از نشانههای انسان عاقل است، اظهار کرد: انسان عاقل اهل خیانت، دروغ و گناه نیست و بیش از ۴۰ بار در قرآن بر تعقل و تفکر تأکید شده است.
مسجد؛ پایگاه تربیت و آرامش اجتماعی
وی با اشاره به برخی هتکحرمتها نسبت به مساجد و اماکن مقدس گفت: این رفتارها تنها بیاحترامی به یک ساختمان نیست، بلکه تعرض به هویت دینی و معنوی جامعه محسوب میشود.
حجتالاسلام محمدی تأکید کرد: مسجد پایگاه تربیت انسان مؤمن و عاقل است و پاسداشت حرمت آن، پاسداشت عقلانیت، معنویت و انسجام اجتماعی است.
وی در پایان با دعوت به استغفار و توبه در ماه مبارک رمضان خاطرنشان کرد: این ماه فرصتی برای بازگشت به مسیر الهی، اصلاح رفتارها و تقویت پیوند قلبی با خداوند است و باید از این فرصت برای پالایش درون و تقویت ایمان بهره برد.
نظر شما