به گزارش خبرگزاری مهر، آیین بهره‌برداری از ایستگاه شارژ خودروهای برقی کیانشهر و رونمایی از اتوبوس‌های دوکابین ۱۸ متری در قالب دویست و یازدهمین پویش امید و افتخار امروز شنبه دوم اسفندماه ۱۴۰۴ با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، محسن هرمزی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، مهدی علیزاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری عضو شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.

محسن هرمزی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در این مراسم اظهار داشت: حدود یک سال پیش، شهرداری تهران با حضور ریاست جمهور نخستین پارت اتوبوس‌های برقی و تاکسی‌های برقی را رونمایی و تحویل شهروندان داد؛ اقدامی که پایه نهضت برقی‌سازی در شهر تهران شد و توسط همکاران در شرکت‌های پیمانکار ادامه یافت.

هرمزی با اشاره به واکنش‌های یک سال گذشته افزود: در این مدت با نقدها، انتقادها، هجمه‌ها و البته تشکرهای فراوانی مواجه بودیم، اما امروز می‌توان گفت موضوع برقی‌سازی در سطح شهر تهران و جمهوری اسلامی به یک مبنا برای ادامه مسیر تبدیل شده و همه مجموعه‌ها ضرورت‌های آن را درک کرده‌اند.

وی ادامه داد: هفته گذشته گزارش سیاهه انتشار منابع آلاینده هوای تهران توسط دانشگاه تهران و مجموعه‌های علمی و همچنین شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ارائه شد. نتایج این مطالعات نشان داد مسیر انتخاب‌شده در حوزه حمل‌ونقل پاک مسیر درستی است؛ همان مسیری که کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه طی کرده‌اند.

بهره‌مندی از حمل و نقل پاک در مرکز شهر تهران در حوزه اتوبوسرانی

معاون شهردار تهران تصریح کرد: امروز با اضافه شدن ناوگان برقی، کل منطقه مرکزی تهران با اتوبوس‌های برقی اداره می‌شود و با قراردادی که با مجموعه‌های داخلی داریم، خط BRT حدفاصل ترمینال شرق جدید تهران تا میدان آزادی تهران نیز کاملاً برقی خواهد شد؛ در نتیجه مجموعه مرکز شهر تهران در حوزه اتوبوسرانی به صورت کامل با حمل‌ونقل پاک خدمت‌رسانی خواهد کرد.

افزوده شدن ۴۰۰ اتوبوس جدید به خطوط تندرو تا بهار

هرمزی درباره نوسازی ناوگان گفت: پس از ۱۵ سال امروز، اتوبوس‌های بی‌آرتی را نوسازی می‌کنیم. این مرحله پارت اول است و بنا بر قراردادی که داشتیم تا ۴۰۰ دستگاه تا اوایل سال آینده اضافه خواهد شد. در حال حاضر ۵۹ دستگاه اتوبوس دیگر به بندر رسیدند.

۹۰ اتوبوس برقی در بندرعباس

وی افزود: از مجموع ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی نیز پارت ۲۰ عددی اضافه شد و ۹۰ دستگاه هم هم‌اکنون در بندرعباس قرار دارد که به‌زودی به ناوگان تهران افزوده می‌شود.

وی افزود: با همکاری شرکت مپنا پنج دستگاه اتوبوس برقی تولید داخل نیز اضافه شده و مابقی نیز به تدریج وارد ناوگان خواهد شد. از شرکت عقاب‌افشان و اسنا هم اتوبوس رونمایی کردیم. همچنین امروز اتوبوس‌های جدیدی رونمایی شد که به دارایی شهر تهران افزوده می‌شود و در مجموع ۱۵۵ دستگاه به چرخه خدمت وارد شده است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: ما هم ظرفیت تولید داخل در بخش برقی و دیزلی و هم ظرفیت‌های خارجی را فعال کردیم و تعداد نوسازی ناوگان را به بالای ۲۰۰۰ دستگاه رساندیم؛ اقدامی که در سال‌های گذشته سابقه نداشت.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌ها بیان کرد: همزمان با نوسازی ناوگان، به حوزه نرم‌افزاری و مطالعاتی، سخت‌افزاری و نیز زیرساخت‌ها توجه شده است. امروز بزرگ‌ترین ایستگاه شارژ اتوبوس‌ها، تاکسی‌ها و خودروهای برقی شهر را تحویل شهروندان می‌دهیم؛ ایستگاهی که با هدف توسعه مناطق جنوبی شهر احداث شده است.

هرمزی توضیح داد: این ایستگاه روزانه حدود ۹ ساعت در اختیار اتوبوس هاست و در حدود ۱۲ تا ۱۳ ساعت باقی‌مانده روز پذیرای تاکسیرانان و خودروهای شخصی خواهد بود و نزدیک به هزار دستگاه می‌توانند در ۱۲ الی ۱۳ ساعت باقی‌مانده روز از آن استفاده کنند.

وی در پایان تأکید کرد: تا پایان سال تلاش می‌کنیم بخش دیگری از قراردادها در حوزه ناوگان و شرکت‌های داخلی از جمله شرکت اسنا اجرایی شود. از پیمانکاران، مشاوران، کارگران و شرکت‌هایی که در نوسازی ناوگان همکاری داشتند قدردانی می‌کنم و امیدواریم این ریل‌گذاری در سال‌های آینده با قدرت ادامه یابد.