برگشت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال به حساب مالباخته در کاشمر 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن مشهدی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان به پلیس فتا کاشمر مبنی بر واریز مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال به حساب فردی جهت خرید ایزوگام و عدم پاسخگویی وی، مأموران پلیس فتا پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی کاشمر افزود: شاکی در اظهارات خود عنوان داشت که مدتی قبل در یکی از شبکه های اجتماعی تبلیغات فروش ایزوگام را مشاهده و پس از تماس با فروشنده، وی اعتماد مرا به خود جلب و به منظور خرید ایزوگام مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال به حساب وی واریز کردم ولی پس از واریز وجه پاسخگوی تلفن خود نمی باشد.

وی بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا با بررسی های فنی دقیق متوجه شدند مبلغ واریز شده از حساب مالباخته به منظور پولشویی در چند مرحله به حساب بانکی فردی واریز شده است، لذا حساب های بانکی مقصد به منظور انجام بررسی های تکمیلی با هماهنگی مقام قضایی مسدود شد.

مشهدی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا پس از انجام تحقیقات تکمیلی و اطمینان از وقوع کلاهبرداری، مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال را به حساب مالباخته عودت دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشمر با بیان این که تبلیغات در فضای مجازی در بسیاری از موارد ممکن است غیر واقعی باشد به شهروندان توصیه کرد: قبل از دریافت کالای خریداری شده، از پرداخت بیعانه و... به حساب فروشنده خودداری کنند.