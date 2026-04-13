شناسایی و انهدام شبکه فروش VPN در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلیس خراسان رضوی، کارشناسان پلیس فتا خراسان رضوی در اقدامی اطلاعاتی وعملیاتی گسترده ۲۰ نفر از عوامل اصلی فروش VPN که در استان خراسان رضوی فعالیت داشتند، شناسایی و دستگیر کردند.

این افراد با ایجاد ارتباط شبکه‌ای از فروشندگان، زمینه دسترسی غیرمجاز کاربران به برخی بسترهای اینترنتی را فراهم کرده و در مواردی نیز به بهانه فروش VPN از شهروندان کلاهبرداری می کردند.

در تحقیقات اولیه گردش مالی این فعالیت غیرقانونی به حدود۱۰ میلیارد ریال رسیده است. سایر ابعاد پرونده همچنان در دست بررسی تخصصی قرار دارد.

استفاده از VPNهای نامعتبر می‌تواند خطرات جدی از جمله سرقت اطلاعات شخصی، دسترسی غیرمجاز به حساب‌های کاربری و سوءاستفاده‌های مالی را برای کاربران به همراه داشته باشد. شهروندان باید از نصب و استفاده از نرم‌افزارهای ناشناس و غیرمطمئن خودداری کنند و نسبت به حفظ حریم خصوصی خود در فضای مجازی هوشیار باشند.

شهروندان عزیز در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در فضای سایبری، موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا گزارش دهند و تأکید کرد.