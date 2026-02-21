به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اتاق ایران، لئونید لوججکو، رئیس شورای تجاری روسیه و ایران تصریح کرد: معتقدم با اجرایی شدن توافقنامه گمرکی میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و جمهوری اسلامی ایران، چشمانداز توسعه روابط تجاری بهبود خواهد یافت. دیدگاه ما این است که بخش خصوصی مشارکت بیشتری در عملیاتهای تجاری داشته باشد و چشمانداز حجم مبادلات میان دو طرف را رقمی بیش از ۱۰ میلیارد دلار میبینیم.
به اعتقاد او، باید تلاشهای زیادی صورت بگیرد، بهویژه در زیرساختهای قانونی تا برخی محدودیتها برطرف شوند. استانداردها باید از هر دو طرف پذیرفته شوند؛ در همین راستا، دولتها گامهای بزرگی برداشتهاند. امروز شاهد توافقنامههای امضاشده و اجرایی هستیم که بر اساس آنها، استانداردهایی که تا سال ۲۰۲۲ در روسیه برقرار بود، اکنون در خاک ایران معتبر است و در مقابل استانداردهای اروپایی موجود در ایران نیز مورد پذیرش روسیه قرار میگیرند.
لوججکو تصریح کرد: پیش از هر چیز، بحث «ارتباطات» مطرح است. باید بانک اطلاعاتی از کارآفرینان روس و ایرانی که آماده همکاری با یکدیگر هستند، ایجاد شود. لازم است اطلاعرسانی بیشتری به کسبوکارهای محلی در سمت ایران صورت بگیرد و بهطور همزمان، بخش روسی نیز باید فضای اطلاعرسانی را تقویت کرده و شرکتهای ایرانی را بیشتر در روسیه معرفی کند. همچنین باید حوزههای مختلف صنعتی و نه فقط محصولات کشاورزی، به صورت گستردهتر معرفی شوند.
وی گفت: امروزه در ایران واحدهای نوآور و فناور بسیاری وجود دارند که محصولاتشان بهراحتی میتواند به روسیه صادر شود، اما شناخت کمی نسبت به آنها داریم. در واقع تبلیغات کافی برای معرفی شرکتهای ایرانی در روسیه صورت نگرفته است.
