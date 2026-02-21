به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند که این نوع انتخابهای سبک زندگی سالم، احتمال ابتلا به دیابت بارداری را تا ۲۰ درصد کاهش میدهد.
دکتر «شکیلا تانگاراتینام»، محقق ارشد و استاد سلامت زنان در دانشگاه لیورپول در بریتانیا، گفت: «یافتههای ما نشان میدهد که این مداخلات باید در مراقبتهای معمول (قبل از زایمان) ادغام شوند تا همه زنان بتوانند از آن بهرهمند شوند.»
تاناگراتینام در یک بیانیه خبری افزود: «مداخلات سبک زندگی در دوران بارداری یک رویکرد قابل دستیابی و مبتنی بر شواهد برای بهبود سلامت مادر و فرزند است و باید پشتیبانی شود.»
برای مطالعه جدید، محققان دادههای ۱۰۴ مطالعه قبلی شامل نزدیک به ۳۶۰۰۰ زن را ترکیب کردند.
محققان در یادداشتهای پیشزمینه گفتند که در دیابت بارداری، سطح قند خون زن در دوران بارداری بالا میرود.
این بیماری احتمال مردهزایی، زایمان زودرس و پرهاکلامپسی (فشارخون بالا) را افزایش میدهد و همچنین خطر طولانیمدت چاقی، دیابت نوع ۲ و بیماری قلبی را در مادر و کودک افزایش میدهد.
نتایج نشان داد که تغییرات سبک زندگی، بسته به گروه زنان مورد بررسی و تعریف محققان از دیابت بارداری، خطر ابتلا به دیابت بارداری را بین 10 تا 20 درصد کاهش میدهد.
محققان گفتند که ورزش- پیادهروی، ایروبیک، تمرینات قدرتی، شنا- در مقابله با دیابت بارداری بیشترین تأثیر را داشته است.
دکتر «فیونولا مکآلیف»، محقق و استاد زنان و زایمان در بیمارستان ملی زایمان دوبلین در ایرلند، در یک بیانیه خبری گفت: «بارداری زمان منحصر به فردی در دوره زندگی است که میتوانیم از مادران برای بهبود سلامت خود و نوزادانشان حمایت کنیم.»
این بررسی نشان داد که زنان هنگام دنبال کردن این نوع تغییرات سبک زندگی در یک محیط گروهی، عملکرد بهتری داشتند.
تاناگراتینام گفت: «از آنجایی که دیابت بارداری همچنان در سطح جهان رو به افزایش است، این نوع شواهد برای طراحی مداخلاتی که برای همه زنان مؤثر باشد، بسیار مهم است.»
